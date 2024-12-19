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Posted 19 декабря, 06:53

Published 19 декабря, 06:53

Modified 19 декабря, 06:55

Updated 19 декабря, 06:55

В Свердловской области суд не стал сажать продавщицу за кражу в 6,5 миллионов

За кражу украшений на 6 миллионов рублей продавец из Невьянска получила условный срок

19 декабря 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области суд не стал сажать продавщицу за кражу в 6,5 миллионов

Суд Невьянска потребовал от обвиняемой покрыть ущерб, причиненный ювелирному магазину.

Невьянский городской суд Свердловской области 8 декабря огласил приговор жительнице, обвиняемой по статье о присвоении, дали условный срок.

В ходе расследования выяснилось, что продавец, работавшая в «Золотом ларце», во время рабочих смен выносила из магазина ювелирные украшения.

Ущерб оценен правоохранителями в сумме более 6,5 миллионов рублей.

Однако суд решил, что приговора с условным сроком 4 года будет достаточно. Обвиняемая должна погасить сумму ущерба в течение испытательного срока, который также составляет 4 года.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге иностранный гражданин может лишиться свободы за нападение на журналистов во время съемки.

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#Александра Никитская#Суд#Уголовное дело#Обвинительный приговор#Приговор#Растрата#Ювелирные изделия#Екатеринбург#Инцидент
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