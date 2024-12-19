За кражу украшений на 6 миллионов рублей продавец из Невьянска получила условный срок

Posted 19 декабря, 06:53
Published 19 декабря, 06:53
Modified 19 декабря, 06:55
Updated 19 декабря, 06:55
Невьянский городской суд Свердловской области 8 декабря огласил приговор жительнице, обвиняемой по статье о присвоении, дали условный срок.
В ходе расследования выяснилось, что продавец, работавшая в «Золотом ларце», во время рабочих смен выносила из магазина ювелирные украшения.
Ущерб оценен правоохранителями в сумме более 6,5 миллионов рублей.
Однако суд решил, что приговора с условным сроком 4 года будет достаточно. Обвиняемая должна погасить сумму ущерба в течение испытательного срока, который также составляет 4 года.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге иностранный гражданин может лишиться свободы за нападение на журналистов во время съемки.