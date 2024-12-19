Заболевшие ботулизмом из-за шпрот жители Екатеринбурга переведены в реанимацию

Posted 19 декабря, 03:17
Published 19 декабря, 03:17
Modified 19 декабря, 03:19
Updated 19 декабря, 03:19
Состояние пациенток в настоящий момент характеризуется как тяжелое, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проведенная экспертиза показала, что в шпротах содержались бактерии «Клостридии ботулинум».
Напомним, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать года купили шпроты на рынке у продавца, который торговал из грузовика. 8 декабря 2024 года женщины после еды почувствовали себя плохо.
10 декабря одна из горожанок вызвала врачей, которые отвезли ее в больницу. Ее родственница попала в медучреждение 16 декабря.