tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 03:17

Published 19 декабря, 03:17

Modified 19 декабря, 03:19

Updated 19 декабря, 03:19

Заболевшие ботулизмом из-за шпрот жители Екатеринбурга переведены в реанимацию

Заболевшие ботулизмом из-за шпрот жители Екатеринбурга переведены в реанимацию

19 декабря 2024, 03:17
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге перевели в реанимацию двух женщин, которые заразились ботулизмом из-за шпрот.

Состояние пациенток в настоящий момент характеризуется как тяжелое, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проведенная экспертиза показала, что в шпротах содержались бактерии «Клостридии ботулинум».

Напомним, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать года купили шпроты на рынке у продавца, который торговал из грузовика. 8 декабря 2024 года женщины после еды почувствовали себя плохо.

10 декабря одна из горожанок вызвала врачей, которые отвезли ее в больницу. Ее родственница попала в медучреждение 16 декабря.

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем ТагилеПять автомобилей и грузовик попали в ДТП на Тюменском трактеДва человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Продукция#ЧП#Отравление#Реанимация#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Консервы#Инцидент#Ботулизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика