Posted 19 декабря, 15:54
Published 19 декабря, 15:54
Modified 19 декабря, 15:56
Updated 19 декабря, 15:56
Обычно потребители ориентируются на маркировку, цвет скорлупы и размер яиц. Однако эти критерии не всегда определяют качество и полезность.
Многие покупатели считают, что чем больше яйцо, тем лучше. Но на деле яйца так называемой «нулевой» категории могут оказаться не самым лучшим выбором. Дело в том, что куры, несущие крупные яйца, часто испытывают больший стресс, что приводит к уменьшению содержания полезных веществ в продукте. Поэтому нередко мелкие яйца могут быть более питательными. Они содержат больше белка и полезных жиров, у них более выраженный вкус, что делает их идеальными для кулинарных экспериментов.
Кроме того, такие яйца стоят дешевле, что является приятным бонусом для бюджета.
Отборные яйца, чаще всего, несут старые несушки, которые на протяжении всей своей жизни «сидели» на гормонах. Поэтому и о натуральности продукта, производимого такими курами, говорить сложно, — также предупреждают эксперты портала «PRОгород Сыктывкар».
При выборе обращайте внимание на маркировку. Деревенские или фермерские яйца получают от кур, которые выращены в естественных условиях и получают сбалансированный и натуральный корм. яйца, А вот цвет скорлупы не влияет на качество яиц и зависит лишь от породы кур. На вкусе и питательности это не сказывается.
В конечном итоге, выбор яиц зависит от ваших предпочтений и нужд. Однако, если вы ищете оптимальный баланс между питательностью и ценой, яйца первой и второй категории — именно то, что вам нужно.
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