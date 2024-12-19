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Posted 19 декабря, 15:54

Published 19 декабря, 15:54

Modified 19 декабря, 15:56

Updated 19 декабря, 15:56

Забудьте о крупных яйцах: знающие хозяйки никогда их не берут по этой причине

Забудьте о крупных яйцах: знающие хозяйки никогда их не берут по этой причине

19 декабря 2024, 15:54
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Когда дело доходит до покупки яиц в магазине, глаза разбегаются от множества вариантов на полках. Но все ли они одинаковы полезны? И стоит ли отдавать предпочтение «нулевой» категории?

Обычно потребители ориентируются на маркировку, цвет скорлупы и размер яиц. Однако эти критерии не всегда определяют качество и полезность.

Многие покупатели считают, что чем больше яйцо, тем лучше. Но на деле яйца так называемой «нулевой» категории могут оказаться не самым лучшим выбором. Дело в том, что куры, несущие крупные яйца, часто испытывают больший стресс, что приводит к уменьшению содержания полезных веществ в продукте. Поэтому нередко мелкие яйца могут быть более питательными. Они содержат больше белка и полезных жиров, у них более выраженный вкус, что делает их идеальными для кулинарных экспериментов.

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Кроме того, такие яйца стоят дешевле, что является приятным бонусом для бюджета.

Отборные яйца, чаще всего, несут старые несушки, которые на протяжении всей своей жизни «сидели» на гормонах. Поэтому и о натуральности продукта, производимого такими курами, говорить сложно, — также предупреждают эксперты портала «PRОгород Сыктывкар».

При выборе обращайте внимание на маркировку. Деревенские или фермерские яйца получают от кур, которые выращены в естественных условиях и получают сбалансированный и натуральный корм. яйца, А вот цвет скорлупы не влияет на качество яиц и зависит лишь от породы кур. На вкусе и питательности это не сказывается.

В конечном итоге, выбор яиц зависит от ваших предпочтений и нужд. Однако, если вы ищете оптимальный баланс между питательностью и ценой, яйца первой и второй категории — именно то, что вам нужно.

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