Забудьте о крупных яйцах: знающие хозяйки никогда их не берут по этой причине

Многие покупатели считают, что чем больше яйцо, тем лучше. Но на деле яйца так называемой «нулевой» категории могут оказаться не самым лучшим выбором. Дело в том, что куры, несущие крупные яйца, часто испытывают больший стресс, что приводит к уменьшению содержания полезных веществ в продукте. Поэтому нередко мелкие яйца могут быть более питательными. Они содержат больше белка и полезных жиров, у них более выраженный вкус, что делает их идеальными для кулинарных экспериментов.