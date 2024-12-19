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Posted 19 декабря, 15:08

Published 19 декабря, 15:08

Modified 19 декабря, 15:09

Updated 19 декабря, 15:09

Заммэра Москвы Ефимов: Город предоставил технопарку льготу на аренду земли

Заммэра Москвы Ефимов: Город предоставил технопарку льготу на аренду земли

19 декабря 2024, 15:08
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Технопарк на востоке столицы получил от города льготу на аренду земельного участка. Данная организация занимается разработкой и производством систем автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и различных секторах промышленности.

Льгота на аренду позволит компании использовать сэкономленные средства для дальнейшего развития. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

Ефимов отметил, что в городе существует широкий спектр мер по поддержке бизнеса. Одна из таких мер — сниженная ставка на аренду земли для технопарков, которая составляет всего 0,01% от кадастровой стоимости участка. Эти меры рассматриваются как долгосрочные инвестиции в промышленное и научное развитие города. Московский завод тепловой автоматики получил такую льготу на участок площадью почти 0,1 гектара. Ранее аналогичные условия были предоставлены еще для четырех смежных участков. В результате компания сможет сэкономить около 4,95 миллиона рублей в год.

Льгота предоставлена на срок 10 лет, с предпринимателем подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Каждый год технопарк должен подтверждать свой статус, который позволяет ему пользоваться сниженной арендной ставкой.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что этот завод имеет статус технопарка и арендует у города пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара по льготной ставке. Сэкономленные средства от аренды компания обязана использовать для собственного развития, что включает в себя ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, проведение исследований и разработок, а также обучение и повышение квалификации работников.

Завод расположен на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. Его история началась почти сто лет назад. Первоначально основным продуктом были клепаные котлы для тепловых станций. В 1960 году предприятие сменило направление и начало производить средства автоматизации для энергетического сектора. С тех пор оно превратилось в одну из ведущих российских компаний в области разработки и производства автоматизации тепловых процессов в энергетике.

В последние годы завод значительно расширил направления своей деятельности. На его территории был создан технопарк, который включает семь компаний, функционирующих в разных сферах.

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