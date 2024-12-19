Заммэра Москвы Ефимов: Город предоставил технопарку льготу на аренду земли

Ефимов отметил, что в городе существует широкий спектр мер по поддержке бизнеса. Одна из таких мер — сниженная ставка на аренду земли для технопарков, которая составляет всего 0,01% от кадастровой стоимости участка. Эти меры рассматриваются как долгосрочные инвестиции в промышленное и научное развитие города. Московский завод тепловой автоматики получил такую льготу на участок площадью почти 0,1 гектара. Ранее аналогичные условия были предоставлены еще для четырех смежных участков. В результате компания сможет сэкономить около 4,95 миллиона рублей в год.