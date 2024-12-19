«Зарплаты россиян выросли на 9%». Владимир Путин назвал цифры по инфляции и доходам

Posted 19 декабря, 10:01
Published 19 декабря, 10:01
Modified 19 декабря, 10:03
Updated 19 декабря, 10:03
В Российской Федерации быстрыми темпами растут зарплаты граждан в реальном выражении — рост примерно на 9% за последний год. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
Тревожным сигналом является инфляция. Я вот только вчера разговаривал с председателем Центробанка. Эльвира (Набиуллина) мне сказала, что уже будет уже 9,2-9,3. Но зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Я хочу подчеркнуть — именно в реальном, за минусом инфляции, — сказал президент.
Владимир Путин констатировал, что ситуация в РФ стабильная и спокойная, однако перед Центробанком уже стоит задача «приземлить» темпы инфляции.
Также президент назвал причины нестабильности в мире.