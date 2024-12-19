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Posted 19 декабря, 10:01

Published 19 декабря, 10:01

Modified 19 декабря, 10:03

Updated 19 декабря, 10:03

«Зарплаты россиян выросли на 9%». Владимир Путин назвал цифры по инфляции и доходам

«Зарплаты россиян выросли на 9%». Владимир Путин назвал цифры по инфляции и доходам

19 декабря 2024, 10:01
Фото: tagilcity.ru.
Инфляция в России вызывает тревогу, однако вместе с ценами растут и реальные доходы населения, отметил президент.

В Российской Федерации быстрыми темпами растут зарплаты граждан в реальном выражении — рост примерно на 9% за последний год. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Тревожным сигналом является инфляция. Я вот только вчера разговаривал с председателем Центробанка. Эльвира (Набиуллина) мне сказала, что уже будет уже 9,2-9,3. Но зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Я хочу подчеркнуть — именно в реальном, за минусом инфляции, — сказал президент.

Владимир Путин констатировал, что ситуация в РФ стабильная и спокойная, однако перед Центробанком уже стоит задача «приземлить» темпы инфляции.

Также президент назвал причины нестабильности в мире.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Президент#Инфляция#Зарплаты#Екатеринбург
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