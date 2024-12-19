Житель Нижнего Тагила купил у стоматологической клиники протез, который нельзя носить

Posted 19 декабря, 12:09
Published 19 декабря, 12:09
Modified 19 декабря, 12:10
Updated 19 декабря, 12:10
Как оказалось, чтобы носить приобретенный тагильчанином протез, нужно ставить импланты. Однако в плане лечения необходимость их установки указана не была. Так, мужчина купил протез за 82 тысячи рублей, но использовать его не смог, потому что фиксация была нестабильной. В клинике ему предложили заплатить еще, чтобы все работало как надо.
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что была проведена врачебная комиссия. Она пришла к выводу, что клиенту нужно установить импланты, чтобы фиксация была полноценной. Однако клиент отказался и потребовал расторжения договора и возврата средств.
Требования мужчины не были удовлетворены. Тогда он обратился за помощью в Нижнетагильский консультационный пункт для потребителей. Специалистами выявлено нарушение закона, потому что в плане лечения не была указана установка имплантов. Мужчина в результате обратился с иском в суд, но стоматология предложила мировое соглашение, на что тагильчанин согласился.
Напомним, в Екатеринбурге женщина в стоматологии получила травму челюсти из-за неправильно установленного штифта. Ей пришлось делать экстренную операцию.