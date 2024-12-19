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Posted 19 декабря, 12:09

Published 19 декабря, 12:09

Modified 19 декабря, 12:10

Updated 19 декабря, 12:10

В Нижнем Тагиле стоматология заплатила за протез, который нельзя носить

Житель Нижнего Тагила купил у стоматологической клиники протез, который нельзя носить

19 декабря 2024, 12:09
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле стоматология заплатила за протез, который нельзя носить

Салон стоматологии «Консул» в Нижнем Тагиле заплатил клиенту 100 тысяч рублей за протез, который он не смог носить.

Как оказалось, чтобы носить приобретенный тагильчанином протез, нужно ставить импланты. Однако в плане лечения необходимость их установки указана не была. Так, мужчина купил протез за 82 тысячи рублей, но использовать его не смог, потому что фиксация была нестабильной. В клинике ему предложили заплатить еще, чтобы все работало как надо.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что была проведена врачебная комиссия. Она пришла к выводу, что клиенту нужно установить импланты, чтобы фиксация была полноценной. Однако клиент отказался и потребовал расторжения договора и возврата средств.

Требования мужчины не были удовлетворены. Тогда он обратился за помощью в Нижнетагильский консультационный пункт для потребителей. Специалистами выявлено нарушение закона, потому что в плане лечения не была указана установка имплантов. Мужчина в результате обратился с иском в суд, но стоматология предложила мировое соглашение, на что тагильчанин согласился.

Напомним, в Екатеринбурге женщина в стоматологии получила травму челюсти из-за неправильно установленного штифта. Ей пришлось делать экстренную операцию.

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