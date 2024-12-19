Житель Нижнего Тагила купил у стоматологической клиники протез, который нельзя носить

Как оказалось, чтобы носить приобретенный тагильчанином протез, нужно ставить импланты. Однако в плане лечения необходимость их установки указана не была. Так, мужчина купил протез за 82 тысячи рублей, но использовать его не смог, потому что фиксация была нестабильной. В клинике ему предложили заплатить еще, чтобы все работало как надо.