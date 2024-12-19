Жители Коми просят Владимира Путина возобновить практику стройотрядов

Posted 19 декабря, 10:16
Published 19 декабря, 10:16
Modified 19 декабря, 10:18
Updated 19 декабря, 10:18
Во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года журналист из республики Коми задала президенту сразу два вопроса.
Один из них касался возрождения практики привлечения строительных отрядов к возведению зданий и сооружений. Журналист предложила закладывать 10-15% средств от контракта на строительство на оплату труда стройотрядов из молодых людей.
Это хорошая практика. Я поговорю с Маратом Хуснуллиным, — ответил Владимир Путин. — Я думаю, что можно это организовать.
Второй вопрос из Коми касался кинотеатров в малых населенных пунктах, включая сельские, которые не попадают в федеральную программу.
Вы знаете, мы уделили много внимания проведению скоростного интернета, а кино упустили. Я записал себе вашу просьбу, действительно, сейчас снимают в России очень хорошие патриотические фильмы, а смотреть их в кинотеатре — это совсем другая атмосфера. Мы посмотрим, что можно сделать для небольших населенных пунктов, — прокомментировал вопрос глава государства.
Также Владимир Путин отметил, что на Дальнем Востоке и на арктических территориях действует программа льготной ипотеки под 2%, а также реализуется проект по развитию 25 агломераций вокруг крупных городов.
Ранее на Прямой линии президент ответил на вопросы про отсутствие выплат от Минобороны для военнослужащих, находящихся в Курской области.