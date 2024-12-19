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Posted 19 декабря, 10:16

Published 19 декабря, 10:16

Modified 19 декабря, 10:18

Updated 19 декабря, 10:18

В Коми президента попросили возродить практику стройотрядов из молодежи

Жители Коми просят Владимира Путина возобновить практику стройотрядов

19 декабря 2024, 10:16
Фото: 1MI.

В Коми президента попросили возродить практику стройотрядов из молодежи

На Прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос про стройотряды. Их можно использовать для строительства объектов в стране.

Во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года журналист из республики Коми задала президенту сразу два вопроса.

Один из них касался возрождения практики привлечения строительных отрядов к возведению зданий и сооружений. Журналист предложила закладывать 10-15% средств от контракта на строительство на оплату труда стройотрядов из молодых людей.

Это хорошая практика. Я поговорю с Маратом Хуснуллиным, — ответил Владимир Путин. — Я думаю, что можно это организовать.

Второй вопрос из Коми касался кинотеатров в малых населенных пунктах, включая сельские, которые не попадают в федеральную программу.

Вы знаете, мы уделили много внимания проведению скоростного интернета, а кино упустили. Я записал себе вашу просьбу, действительно, сейчас снимают в России очень хорошие патриотические фильмы, а смотреть их в кинотеатре — это совсем другая атмосфера. Мы посмотрим, что можно сделать для небольших населенных пунктов, — прокомментировал вопрос глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что на Дальнем Востоке и на арктических территориях действует программа льготной ипотеки под 2%, а также реализуется проект по развитию 25 агломераций вокруг крупных городов.

Ранее на Прямой линии президент ответил на вопросы про отсутствие выплат от Минобороны для военнослужащих, находящихся в Курской области.

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