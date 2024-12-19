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Posted 19 декабря, 11:42

Published 19 декабря, 11:42

Modified 19 декабря, 11:44

Updated 19 декабря, 11:44

Жительница ХМАО задала Путину вопрос об отказе в выплате единого пособия

Жительница ХМАО задала Путину вопрос об отказе в выплате единого пособия

19 декабря 2024, 11:42
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос многодетной жительницы ХМАО о прожиточном минимуме и получении пособия на ребенка-инвалида.

По словам женщины, у нее пятеро детей, один ребенок имеет инвалидность. С июля 2023 года она каждый месяц подает заявление на получение пособия, однако получает отказы из превышения прожиточного минимума. Даже в случае, если порог был превышен на 78 рублей.

Пенсия по инвалидности на ребенка — является ли это доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год? Супруг получает официальную зарплату и когда учитывают полный доход, они считают налог НДФЛ, который потом у него высчитывается. Мы же по факту не получаем эти деньги, — говорит женщина.

Путин ответил, что при подсчете доходов учитываются все доходы, включая налоги. Как правило, все подсчитывается за минувший год, потому что данные за текущий год до счета дойдут только в следующем году. Президент сообщил, что попросит Татьяну Голикову, соцзащиту и Минтруда подумать над этим вопросом.

Также глава государства отметил проблему с отказом в пособии из-за небольшого превышения дохода.

Это чисто формальный подход, мы долго думали над тем, как избежать той ситуации, с которой столкнулась ваша семья и вы. В принципе, решение принято. Оно заключается в следующем: мы должны учитывать ситуации, делать перерасчет налога на физических лиц и потом возвращать как минимум семь процентов от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, что это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением денег в рамках пособия, о котором вы сказали. Мы посмотрим, как это получится, но правительство исходило как раз из того, что это вернет вам деньги в рамках недополучаемого пособия. Это решение принято не так давно, — сообщил Путин.

Напомним, в Екатеринбурге многодетной семье отказали в бесплатном молочном питании из-за превышения дохода на 84 рубля.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Владимир Путин#Дети#Деньги#Прямая линия#Пособие#Прожиточный минимум#Выплаты#Инвалидность#Многодетные семьи#Екатеринбург
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