Жительница ХМАО задала Путину вопрос об отказе в выплате единого пособия

Путин ответил, что при подсчете доходов учитываются все доходы, включая налоги. Как правило, все подсчитывается за минувший год, потому что данные за текущий год до счета дойдут только в следующем году. Президент сообщил, что попросит Татьяну Голикову, соцзащиту и Минтруда подумать над этим вопросом.