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Posted 20 декабря, 09:13

Published 20 декабря, 09:13

Modified 20 декабря, 09:15

Updated 20 декабря, 09:15

20 декабря будет самая длинная ночь в году

20 декабря будет самая длинная ночь в году

20 декабря 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловчан ждет очень долгая ночь.

20 декабря ожидается самая длинная ночь накануне природного явления под названием Зимнее солнцестояние, которое начнется в Северной части земли 21 декабря в 12 часов 21 минуту.

Это природное явление жители земли наблюдают каждый год. Даты могут незначительно меняться. Стоит отметить, что в это же время в Южном полушарии начнется Летнее солнцестояние.

В Северной части земли день начнет прибывать после 25 декабря. Народная мудрость гласит, что в этот день солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

Ранее сообщалось, что на редкое природное явление смогут полюбоваться жители Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Природное явление#Ночь#Природа#День#Екатеринбург
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