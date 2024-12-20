20 декабря будет самая длинная ночь в году

Posted 20 декабря, 09:13
Published 20 декабря, 09:13
Modified 20 декабря, 09:15
Updated 20 декабря, 09:15
20 декабря ожидается самая длинная ночь накануне природного явления под названием Зимнее солнцестояние, которое начнется в Северной части земли 21 декабря в 12 часов 21 минуту.
Это природное явление жители земли наблюдают каждый год. Даты могут незначительно меняться. Стоит отметить, что в это же время в Южном полушарии начнется Летнее солнцестояние.
В Северной части земли день начнет прибывать после 25 декабря. Народная мудрость гласит, что в этот день солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.
Ранее сообщалось, что на редкое природное явление смогут полюбоваться жители Свердловской области.