200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы

Природоохранный прокурор вынес предписание руководству компании устранить выявленные нарушения. Также было возбуждено несколько административных дел за порчу земель, нарушение правил обращения с опасными веществами и несоблюдение требований экологической экспертизы. Директору выписали штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Чтобы компенсировать ущерб природе, прокурор подал исковое заявление в суд с требованием восстановить загрязненные участки.