200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы

Posted 20 декабря, 11:40
Published 20 декабря, 11:40
Modified 20 декабря, 11:42
Updated 20 декабря, 11:42
ООО «Агрокомплекс Горноуральский» занимается переработкой отходов разных классов опасности, включая транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание. Кроме того, компания производит удобрения из свиного навоза для использования на сельскохозяйственных землях.
Нижнетагильская природоохранная прокуратура вместе с Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора взяла на проверку почву. Было выявлено превышение допустимого уровня загрязнения. Кроме того, предприятие нарушает технологический регламент применения агрохимикатов, что привело к химическому загрязнению почвы, сообщает прокуратура Свердловской области.
Природоохранный прокурор вынес предписание руководству компании устранить выявленные нарушения. Также было возбуждено несколько административных дел за порчу земель, нарушение правил обращения с опасными веществами и несоблюдение требований экологической экспертизы. Директору выписали штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Чтобы компенсировать ущерб природе, прокурор подал исковое заявление в суд с требованием восстановить загрязненные участки.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь контроль за исполнением решения суда и восстановлением экологии остается за природоохранной прокуратурой.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем Тагиле.