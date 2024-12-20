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Posted 20 декабря, 11:40

Published 20 декабря, 11:40

Modified 20 декабря, 11:42

Updated 20 декабря, 11:42

200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы

200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы

20 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.
ООО «Агрокомплекс Горноуральский» оштрафовано на 200 тысяч рублей за загрязнение земли агрохимикатами. Предприятие обязано провести рекультивацию пострадавших участков.

ООО «Агрокомплекс Горноуральский» занимается переработкой отходов разных классов опасности, включая транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание. Кроме того, компания производит удобрения из свиного навоза для использования на сельскохозяйственных землях.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура вместе с Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора взяла на проверку почву. Было выявлено превышение допустимого уровня загрязнения. Кроме того, предприятие нарушает технологический регламент применения агрохимикатов, что привело к химическому загрязнению почвы, сообщает прокуратура Свердловской области.

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Природоохранный прокурор вынес предписание руководству компании устранить выявленные нарушения. Также было возбуждено несколько административных дел за порчу земель, нарушение правил обращения с опасными веществами и несоблюдение требований экологической экспертизы. Директору выписали штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Чтобы компенсировать ущерб природе, прокурор подал исковое заявление в суд с требованием восстановить загрязненные участки.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь контроль за исполнением решения суда и восстановлением экологии остается за природоохранной прокуратурой.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем Тагиле.

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