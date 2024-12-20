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Posted 20 декабря, 13:56

Published 20 декабря, 13:56

Modified 20 декабря, 13:58

Updated 20 декабря, 13:58

5 минут и батареи снова раскалились: вернуть тепло в дом поможет этот трюк

5 минут и батареи снова раскалились: вернуть тепло в дом поможет этот трюк

20 декабря 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Батареи в квартире могут плохо греть по нескольким причинам — например, из-за внутренних отложений. Однако есть и менее очевидные, о которых мы обычно не думаем. Рассказываем, как разогреть радиатор самостоятельно, без сантехников и разводных ключей.

Если у ваших соседей от жары в доме дышать нечем, а вы не снимаете дома куртку, то проблема, скорее всего, кроется в батарее. Иногда в системе отопления скапливаются воздушные пробки, которые мешают циркуляции воды — это приводит к тому, что батареи не прогреваются должным образом. Иногда радиаторы хорошо прогреваются сверху, однако внизу остаются холодными из-за большого количества налета.

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Эти проблемы не решить без помощи профессиональных сантехников. Однако кое-что вы можете сделать и самостоятельно. Иногда батареи начинают хуже греть из-за скопления грязи и пыли. Если у вас нет времени проводить капитальную уборку, то попробуйте воспользоваться простым советом, который позволит вам удалить большую часть грязи.

Положите полотенце под батарею, включите фен и направьте поток воздуха на радиатор. Лучше выставить максимальную мощность на технике, ведь это точно позволит выдуть пыль и другой мусор даже из труднодоступных мест, — такой совет приводит портал News102.

Пропылесосьте пол и наслаждайтесь потоками тепла: уже буквально через пару часов в квартире станет на пару градусов теплее. А чтобы закрепить эффект, при наличии свободной минутки обязательно вымойте батарею.

Как еще можно вернуть тепло в дом?

  • Проверьте окна, двери и стены на наличие щелей. Если квартира плохо утеплена, тепло может быстро уходить, и, даже если батареи работают нормально, ощущение холода останется.
  • Обогревайте только те комнаты, которые активно используете. Закрывайте двери в неиспользуемых помещениях, чтобы сосредоточить тепло в жилых зонах.
  • Используйте солнечное тепло, открывая шторы в солнечные дни, и закрывайте их вечером, чтобы сохранить тепло внутри.

Ранее эксперт дал совет, как быстро утеплить пол, не прибегая к услугам профессиональных строителей.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Отопление#Батареи#Советы#Проблемы с отоплением#Дом и сад#КЦ#Утепление#Фен#Энергоэффективность
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