5 минут и батареи снова раскалились: вернуть тепло в дом поможет этот трюк

Если у ваших соседей от жары в доме дышать нечем, а вы не снимаете дома куртку, то проблема, скорее всего, кроется в батарее. Иногда в системе отопления скапливаются воздушные пробки, которые мешают циркуляции воды — это приводит к тому, что батареи не прогреваются должным образом. Иногда радиаторы хорошо прогреваются сверху, однако внизу остаются холодными из-за большого количества налета.