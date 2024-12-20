5 минут и батареи снова раскалились: вернуть тепло в дом поможет этот трюк

Posted 20 декабря, 13:56
Published 20 декабря, 13:56
Modified 20 декабря, 13:58
Updated 20 декабря, 13:58
Если у ваших соседей от жары в доме дышать нечем, а вы не снимаете дома куртку, то проблема, скорее всего, кроется в батарее. Иногда в системе отопления скапливаются воздушные пробки, которые мешают циркуляции воды — это приводит к тому, что батареи не прогреваются должным образом. Иногда радиаторы хорошо прогреваются сверху, однако внизу остаются холодными из-за большого количества налета.
Эти проблемы не решить без помощи профессиональных сантехников. Однако кое-что вы можете сделать и самостоятельно. Иногда батареи начинают хуже греть из-за скопления грязи и пыли. Если у вас нет времени проводить капитальную уборку, то попробуйте воспользоваться простым советом, который позволит вам удалить большую часть грязи.
Положите полотенце под батарею, включите фен и направьте поток воздуха на радиатор. Лучше выставить максимальную мощность на технике, ведь это точно позволит выдуть пыль и другой мусор даже из труднодоступных мест, — такой совет приводит портал News102.
Пропылесосьте пол и наслаждайтесь потоками тепла: уже буквально через пару часов в квартире станет на пару градусов теплее. А чтобы закрепить эффект, при наличии свободной минутки обязательно вымойте батарею.
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