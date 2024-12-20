Абоненты «Мотива» в Свердловской области жаловались на неполадки в работе интернета

Posted 20 декабря, 05:03
Published 20 декабря, 05:03
Modified 20 декабря, 05:05
Updated 20 декабря, 05:05
Пользователи сервиса сообщали о технических проблемах на сайте Downdetector. Свердловчане жаловались на то, что не работает мобильный интернет и не загружается YouTube. Некоторые отметили, что такое продолжается уже несколько дней.
Мотив сегодня не работает. Свердловская область, — написал один из пользователей.
Кроме того, один из абонентов пожаловался на проблемы с интернетом в Курганской области.
Вторая неделя идет, нестабильно работает мобильный интернет. Курганская область, — сообщает юзер.
На сайте Downdetector есть статистика по обращениям. Согласно данным, 80% жалоб поступают из Свердловской области. 8% обращений из Курганской области. Также три процента из ХМАО, 2% из Пермского края и 1% из Челябинской области.
Также опубликована статистика сбоев на основании сообщений пользователей за последние сутки. Так, на общий сбой жаловались 86%, на сбой мобильного приложения — 7%. О неполадках сервиса сообщили 2% пользователей. Такое же количество жаловалось на сбой сайта.
Напомним, в октябре 2024 года пользователи Telegram в Свердловской области жаловались на сбой в работе.