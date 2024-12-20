tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 05:03

Published 20 декабря, 05:03

Modified 20 декабря, 05:05

Updated 20 декабря, 05:05

Абоненты «Мотива» в Свердловской области жаловались на неполадки в работе интернета

Абоненты «Мотива» в Свердловской области жаловались на неполадки в работе интернета

20 декабря 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.
Абоненты мобильного оператора «Мотив» в Свердловской области пожаловались на неработающий интернет. Жалобы стали поступать с ночи 20 декабря 2024 года.

Пользователи сервиса сообщали о технических проблемах на сайте Downdetector. Свердловчане жаловались на то, что не работает мобильный интернет и не загружается YouTube. Некоторые отметили, что такое продолжается уже несколько дней.

Мотив сегодня не работает. Свердловская область, — написал один из пользователей.

Кроме того, один из абонентов пожаловался на проблемы с интернетом в Курганской области.

Вторая неделя идет, нестабильно работает мобильный интернет. Курганская область, — сообщает юзер.

На сайте Downdetector есть статистика по обращениям. Согласно данным, 80% жалоб поступают из Свердловской области. 8% обращений из Курганской области. Также три процента из ХМАО, 2% из Пермского края и 1% из Челябинской области.

Также опубликована статистика сбоев на основании сообщений пользователей за последние сутки. Так, на общий сбой жаловались 86%, на сбой мобильного приложения — 7%. О неполадках сервиса сообщили 2% пользователей. Такое же количество жаловалось на сбой сайта.

Напомним, в октябре 2024 года пользователи Telegram в Свердловской области жаловались на сбой в работе.

Абонентам МТС Среднего Урала стали доступны Wi-Fi-звонки по России и за границей
Узнать подробнее
Читайте также:
Игнор Летникова: подвалы затоплены, а детские площадки забытыДети в деревне в Свердловской области не могут попасть в школу из-за поломки автобусаКрысиный бунт: как полчища грызунов захватили двор в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Интернет#Оператор#Сбой#Пользователи#Жалобы#Неполадки#Екатеринбург#Абоненты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика