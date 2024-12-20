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Posted 20 декабря, 08:50

Published 20 декабря, 08:50

Modified 20 декабря, 08:52

Updated 20 декабря, 08:52

Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться

Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться

20 декабря 2024, 08:50
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
В Академическом районе Екатеринбурга продолжается строительство первой очереди нового ЖК. Общая площадь объекта в 13-м квартале составит 38 тысяч квадратных метров. Всего в домах будет 769 квартир.

13-й квартал в Академическом расположен в границах улиц Академика Парина — Академика Ландау — Профессора Матвеева — Академика Вавилова. На участке площадью 21,2 га планируется строительство 10 блоков с жилыми секциями переменной этажности — от 9 до 16 этажей. Всего в квартале предполагается разместить 209 тысяч 473 квадратных метров жилья на 7 тысяч человек.

Для удобства жильцов планируется создать закрытый двор, где будут обустроены детские игровые площадки, спортивные зоны для занятия йогой и воркаутом, места для отдыха. Сдача первой очереди запланирована на 4 квартал 2026 года.

13-й квартал («Новая Олимпика») — это жилой комплекс с видом на Преображенский парк. Рядом находятся крупные спортивные объекты: Дворец дзюдо и Академия тенниса. В этом году завершено строительство улицы Парина между улицами Вильгельма де Геннина и Чкалова, что обеспечивает транспортную доступность нового квартала, — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
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