Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться

Posted 20 декабря, 08:50
Published 20 декабря, 08:50
Modified 20 декабря, 08:52
Updated 20 декабря, 08:52
13-й квартал в Академическом расположен в границах улиц Академика Парина — Академика Ландау — Профессора Матвеева — Академика Вавилова. На участке площадью 21,2 га планируется строительство 10 блоков с жилыми секциями переменной этажности — от 9 до 16 этажей. Всего в квартале предполагается разместить 209 тысяч 473 квадратных метров жилья на 7 тысяч человек.
Для удобства жильцов планируется создать закрытый двор, где будут обустроены детские игровые площадки, спортивные зоны для занятия йогой и воркаутом, места для отдыха. Сдача первой очереди запланирована на 4 квартал 2026 года.
13-й квартал («Новая Олимпика») — это жилой комплекс с видом на Преображенский парк. Рядом находятся крупные спортивные объекты: Дворец дзюдо и Академия тенниса. В этом году завершено строительство улицы Парина между улицами Вильгельма де Геннина и Чкалова, что обеспечивает транспортную доступность нового квартала, — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.