Академический район Екатеринбурга продолжает активно застраиваться

13-й квартал в Академическом расположен в границах улиц Академика Парина — Академика Ландау — Профессора Матвеева — Академика Вавилова. На участке площадью 21,2 га планируется строительство 10 блоков с жилыми секциями переменной этажности — от 9 до 16 этажей. Всего в квартале предполагается разместить 209 тысяч 473 квадратных метров жилья на 7 тысяч человек.