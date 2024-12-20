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Posted 20 декабря, 06:53

Published 20 декабря, 06:53

Modified 20 декабря, 06:55

Updated 20 декабря, 06:55

Автосалон в Екатеринбурге продал семье участника СВО сломанную Lada за 4,5 млн

Автосалон в Екатеринбурге продал семье участника СВО сломанную Lada за 4,5 млн

20 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 56-летний участник СВО и его 65-летняя жена приобрели в автосалоне машину Lada Vesta, которая оказалась сломанной. Автосалон находится на улице Рябинина.

Раньше у супругов была вышеупомянутая марка машины 2020 года. Кредит за нее еще не был полностью выплачен, однако им пришлось ее продать, так как мужчине ампутировали правую ногу и ему стало неудобно управлять механикой, пишет «КП-Екатеринбург».

Пара рассматривала разные марки машин, желая взять автомобиль с автоматической коробкой передач. Однако сотрудники салона предлагали приобрести белую Lada. При этом, по словам женщины, они с интересом посматривали на ее мужа.

За данный автомобиль нужна была доплата 605 тысяч, однако таких денег у екатеринбуржцев не было. Сотрудники предложили мужчине взять кредит, но в банке его не выдали. Тогда менеджеры уговорили его жену оформить займ. При этом в документах указали, что покупательница является самозанятой с доходом в 300 тысяч рублей и не сообщили ни название банковской организации, ни сумму займа.

Кроме того, женщина рассказала, что в момент подписания документов сотрудники пытались их отвлечь странными вопросами «не по теме» и давали понять, что рабочий день салона скоро заканчивается, поэтому у пары нет времени для детального изучения договора.

На следующий день после покупки оказалось, что им дали только один комплект ключей от машины. Кроме того, пробег транспорта был 20 402 километра, а в салоне автомобиля лежал техпаспорт, который был оформлен на имя другого человека. Однако менеджеры утверждали, что ранее у Lada не было владельцев и на учете она не стоит.

В ГАИ выяснилось, что машина официально принадлежит другому человеку. Дома екатеринбурженка стала внимательно смотреть договор и оказалось, что вместо обещанных 600 тысяч машина стоила 2 245 000 рублей. Кредит оформлен на восемь лет, а ежемесячные платежи — 48 тысяч рублей.

Кроме того, в договоре было прописано, что у транспорта есть серьезные технические неисправности. Горожанка обращалась в полицию, однако ей в возбуждении дела отказали.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у автосалона более миллиона рублей за автомобиль, который был в ДТП, о чем ему при покупке не сообщили.

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности
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