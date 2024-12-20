Автосалон в Екатеринбурге продал семье участника СВО сломанную Lada за 4,5 млн

На следующий день после покупки оказалось, что им дали только один комплект ключей от машины. Кроме того, пробег транспорта был 20 402 километра, а в салоне автомобиля лежал техпаспорт, который был оформлен на имя другого человека. Однако менеджеры утверждали, что ранее у Lada не было владельцев и на учете она не стоит.