Больше десятка детей отравились в больнице Екатеринбурга

Posted 20 декабря, 07:10
Published 20 декабря, 07:10
Modified 20 декабря, 07:12
Updated 20 декабря, 07:12
Сотрудники облпрокуратуры организовали проверку в детской больнице №11 после того, как в СМИ появилась информация о пищевом отравлении 11 человек.
19 декабря вечером после приема пищи более десяти пациентов 10-15 лет почувствовали себя плохо. У них открылась рвота, а также появилось расстройство работы ЖКТ.
В настоящее время состояние всех пациентов удовлетворительное.
Надзорным органам предстоит выяснить подробности и оценить соблюдение санэпидрежима в данном лечебном учреждении. После этого будут приняты соответствующие меры, сообщает ведомство.
Напомним, четверо детей в Дегтярске отравились угарным газом.