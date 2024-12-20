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Posted 20 декабря, 07:10

Published 20 декабря, 07:10

Modified 20 декабря, 07:12

Updated 20 декабря, 07:12

Больше десятка детей отравились в больнице Екатеринбурга

Больше десятка детей отравились в больнице Екатеринбурга

20 декабря 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбургской ОДКБ №11 произошло массовое отравление пациентов.

Сотрудники облпрокуратуры организовали проверку в детской больнице №11 после того, как в СМИ появилась информация о пищевом отравлении 11 человек.

19 декабря вечером после приема пищи более десяти пациентов 10-15 лет почувствовали себя плохо. У них открылась рвота, а также появилось расстройство работы ЖКТ.

В настоящее время состояние всех пациентов удовлетворительное.

Надзорным органам предстоит выяснить подробности и оценить соблюдение санэпидрежима в данном лечебном учреждении. После этого будут приняты соответствующие меры, сообщает ведомство.

Напомним, четверо детей в Дегтярске отравились угарным газом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Отравление#Екатеринбург#Инцидент
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