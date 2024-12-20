tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:13

Published 20 декабря, 08:13

Modified 20 декабря, 08:15

Updated 20 декабря, 08:15

Екатеринбург накрыла неприятно пахнущая дымка

«Чуть не задохнулись»: Екатеринбург накрыла дымка

20 декабря 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбург накрыла неприятно пахнущая дымка

Жители столицы Урала пожаловались на смог, а синоптики назвали метеорологическое явление дымкой.

Жители Екатеринбурга утром 20 декабря почувствовали в воздухе малоприятные запахи. Кроме того, на город опустилась дымка, возможно, из-за выбросов промышленного комплекса.

Уральцы прокомментировали запах в воздухе:

Чуть не задохнулись с ребенком! —сообщила жительница столицы Урала порталу URA.RU.
Ветра нет и вонь. Похоже, смог, — заявила другая читательница.

Но синоптики не согласны с жителями. Метеоролог Галина Шепоренко из Уральского гидрометцентра назвала неприятный туман «дымкой». Она заверила екатеринбуржцев, что уже завтра город накроет атмосферный фронт с осадками и ветром, и воздух очистится.

Ранее сообщалось о резкой перемене погоды в Свердловской области: температура будет меняться к выходным.

Читайте также:
Если в квартире дым столбом: как избавиться от стойкого запаха табака в помещенииВ НМУ в Нижнем Тагиле в 1,1 раза превысил норму оксид углерода«Смог, туман, пылища». Тагильчане сравнивают свой город с Калифорнией
Тагильчане, дымка, смог и жалобы. ДТП, елка, Новый год, а также бар Сергея Жукова
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Экология#Свердловская область#Погода#НМУ#Атмосфера#Смог#Загрязнение атмосферы#Промышленность#Метеорологи#Дымка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика