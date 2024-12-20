«Чуть не задохнулись»: Екатеринбург накрыла дымка

Posted 20 декабря, 08:13
Published 20 декабря, 08:13
Modified 20 декабря, 08:15
Updated 20 декабря, 08:15
Жители Екатеринбурга утром 20 декабря почувствовали в воздухе малоприятные запахи. Кроме того, на город опустилась дымка, возможно, из-за выбросов промышленного комплекса.
Уральцы прокомментировали запах в воздухе:
Чуть не задохнулись с ребенком! —сообщила жительница столицы Урала порталу URA.RU.
Ветра нет и вонь. Похоже, смог, — заявила другая читательница.
Но синоптики не согласны с жителями. Метеоролог Галина Шепоренко из Уральского гидрометцентра назвала неприятный туман «дымкой». Она заверила екатеринбуржцев, что уже завтра город накроет атмосферный фронт с осадками и ветром, и воздух очистится.
Ранее сообщалось о резкой перемене погоды в Свердловской области: температура будет меняться к выходным.