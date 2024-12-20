«Чуть не задохнулись»: Екатеринбург накрыла дымка

Но синоптики не согласны с жителями. Метеоролог Галина Шепоренко из Уральского гидрометцентра назвала неприятный туман «дымкой». Она заверила екатеринбуржцев, что уже завтра город накроет атмосферный фронт с осадками и ветром, и воздух очистится.