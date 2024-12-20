tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 15:36

Published 20 декабря, 15:36

Modified 20 декабря, 15:38

Updated 20 декабря, 15:38

СК будет расследовать тяжелое отравление рыбными консервами в Екатеринбурге

Делом об отравленных шпротах в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

20 декабря 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney.

СК будет расследовать тяжелое отравление рыбными консервами в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин намерен проконтролировать расследование отравлений шпротами в Екатеринбурге, в результате которого две женщины оказались в реанимации.

В свердловском СУ СК России проверяют обстоятельства отравления шпротами двух жительниц Екатеринбурга. Контролировать ход проверки глава СК РФ Александр Бастрыкин намерен лично, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что две екатеринбурженки, сотрудница суда и ее родственница, приобрели рыбные консервы марки «За Родину» с рук. Недомогание они почувствовали через неделю. Состояние женщин быстро ухудшилось — обе сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Известно, что торговал странными банками мужчина, реализуя их прямо с грузовика на микрорынке у Дома культуры ВОС.

Ранее стало известно, что более десятка детей отравились в стационаре екатеринбургской больницы №11.

Х5 Group изъяла из продажи шпроты «За Родину» после отравления женщин в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге постояльцы незаконного хостела закошмарили жителей многоэтажкиБольше десятка детей отравились в больнице ЕкатеринбургаЗаболевшие ботулизмом из-за шпрот жители Екатеринбурга переведены в реанимацию
#Дарья Бобровицкая#Общество#Расследование#Отравление#СК РФ#Глава СК РФ#Екатеринбург#Консервы#Ботулизм#Опасные консервы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика