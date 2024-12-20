Делом об отравленных шпротах в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Напомним, что две екатеринбурженки, сотрудница суда и ее родственница, приобрели рыбные консервы марки «За Родину» с рук. Недомогание они почувствовали через неделю. Состояние женщин быстро ухудшилось — обе сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.