Делом об отравленных шпротах в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Posted 20 декабря, 15:36
Published 20 декабря, 15:36
Modified 20 декабря, 15:38
Updated 20 декабря, 15:38
В свердловском СУ СК России проверяют обстоятельства отравления шпротами двух жительниц Екатеринбурга. Контролировать ход проверки глава СК РФ Александр Бастрыкин намерен лично, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что две екатеринбурженки, сотрудница суда и ее родственница, приобрели рыбные консервы марки «За Родину» с рук. Недомогание они почувствовали через неделю. Состояние женщин быстро ухудшилось — обе сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Известно, что торговал странными банками мужчина, реализуя их прямо с грузовика на микрорынке у Дома культуры ВОС.
Ранее стало известно, что более десятка детей отравились в стационаре екатеринбургской больницы №11.