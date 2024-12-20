Дети в школах Свердловской области стали чаще подвергаться буллингу

Posted 20 декабря, 04:10
Published 20 декабря, 04:10
Modified 20 декабря, 04:12
Updated 20 декабря, 04:12
Рост буллинга в школах наблюдается в регионе в течение последних нескольких лет, рассказал областной омбудсмен Игорь Мороков.
По словам омбудсмена, улучшить данную ситуацию можно через формирование коллектива родителей, детей и учителей. Эта тема обсуждалась на региональной комиссии ПДН.
Напомним, дети в Екатеринбурге проявляют агрессию уже с дошкольного возраста. При этом наблюдается закономерность между поведением детей и родителей.