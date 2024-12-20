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Posted 20 декабря, 04:10

Published 20 декабря, 04:10

Modified 20 декабря, 04:12

Updated 20 декабря, 04:12

Дети в школах Свердловской области стали чаще подвергаться буллингу

Дети в школах Свердловской области стали чаще подвергаться буллингу

20 декабря 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области школьников стали чаще подвергать травле.

Рост буллинга в школах наблюдается в регионе в течение последних нескольких лет, рассказал областной омбудсмен Игорь Мороков.

По словам омбудсмена, улучшить данную ситуацию можно через формирование коллектива родителей, детей и учителей. Эта тема обсуждалась на региональной комиссии ПДН.

Напомним, дети в Екатеринбурге проявляют агрессию уже с дошкольного возраста. При этом наблюдается закономерность между поведением детей и родителей.

В Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Школа#Родители#Агрессия#ПДН#Омбудсмен#Игорь Мороков#Екатеринбург#Буллинг#Травля
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