Где в Нижнем Тагиле покататься на коньках

Платными для посещения будут стадион и дворец ледового спорта «УВЗ», каток в «Президентском», стадионы «Уралец», «Юпитер» и «Юность», «Фотеевский» корт, каток в парке им. Бондина, а также ледовая площадка у ТК DEPO и в комплексе для катания на лыжах «Белая гора». Цена за вход — от 100 до 300 рублей. Прокат коньков также будет платным.