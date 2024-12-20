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Posted 20 декабря, 09:35

Published 20 декабря, 09:35

Modified 20 декабря, 09:39

Updated 20 декабря, 09:39

Стали известны места для катания на коньках в Нижнем Тагиле

Где в Нижнем Тагиле покататься на коньках

20 декабря 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney.

Стали известны места для катания на коньках в Нижнем Тагиле

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Новый год
В Нижнем Тагиле в этом году горожане смогут выйти на лед на 34 ледовых площадках. Часть из них беплатна для посещения.

В городе в этом зимнем сезоне горожане смогут воспользоваться более чем тридцатью катками. Ледовые арены расположены во всех районах города, включая парки, корты и стадионы. Это спортивные объекты «Уралец» и «Юность». «Фотеевский» корт, каток в «Народном» парке и парке им. Бондина, а также «коробки», расположенные во дворах жилых домов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Всего в Нижнем Тагиле организованы 34 ледовые площадки. В будущем году в планах у администрации возвести каток круглогодичного использования: на эти цели в бюджете заложены более полумиллиарда рублей, из них более 300 миллионов выделит город.

Платными для посещения будут стадион и дворец ледового спорта «УВЗ», каток в «Президентском», стадионы «Уралец», «Юпитер» и «Юность», «Фотеевский» корт, каток в парке им. Бондина, а также ледовая площадка у ТК DEPO и в комплексе для катания на лыжах «Белая гора». Цена за вход — от 100 до 300 рублей. Прокат коньков также будет платным.

Каток у главной елки будет работать круглосуточно. Некоторые места для катания будут открываться лишь по выходным, другие — и в будние, и в выходные.

Ранее стало известно, сколько будет стоить посещение главного катка в Екатеринбурге в новогоднюю ночь.

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