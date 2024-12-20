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Posted 20 декабря, 09:37

Published 20 декабря, 09:37

Modified 20 декабря, 09:39

Updated 20 декабря, 09:39

Годовалая девочка в Верхней Пышме ехала без автокресла в машине и пострадала в ДТП

Годовалая девочка в Верхней Пышме ехала без автокресла в машине и пострадала в ДТП

20 декабря 2024, 09:37
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Верхней Пышме не поделили дорогу иномарки Skoda Rapid и Nissan Note, в результате чего травмировались два человека. ДТП произошло 10 декабря 2024 года на улице Машиностроителей.

Водитель Skoda поворачивал влево на разрешающий сигнал светофора, однако не увидел автомобиль Nissan, в результате чего иномарки столкнулись, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате аварии пострадали женщина, которая управляла Nissan, и ее годовалая дочь. Обеих доставили в медучреждение. Выяснилось, что оба водителя и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка ехала без автокресла и тоже не была пристегнута.

У женщины диагностированы ушибы и травма головы, а у девочки — ушиб мозга. Обоих водителей привлекли к ответственности.

Напомним, 17 декабря 2024 года в поселке в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали два человека.

Массовое ДТП устроил водитель иномарки на трассе в Свердловской области
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