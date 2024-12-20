Годовалая девочка в Верхней Пышме ехала без автокресла в машине и пострадала в ДТП

В результате аварии пострадали женщина, которая управляла Nissan, и ее годовалая дочь. Обеих доставили в медучреждение. Выяснилось, что оба водителя и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка ехала без автокресла и тоже не была пристегнута.