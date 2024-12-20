Годовалая девочка в Верхней Пышме ехала без автокресла в машине и пострадала в ДТП

Posted 20 декабря, 09:37
Published 20 декабря, 09:37
Modified 20 декабря, 09:39
Updated 20 декабря, 09:39
Водитель Skoda поворачивал влево на разрешающий сигнал светофора, однако не увидел автомобиль Nissan, в результате чего иномарки столкнулись, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии пострадали женщина, которая управляла Nissan, и ее годовалая дочь. Обеих доставили в медучреждение. Выяснилось, что оба водителя и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка ехала без автокресла и тоже не была пристегнута.
У женщины диагностированы ушибы и травма головы, а у девочки — ушиб мозга. Обоих водителей привлекли к ответственности.
Напомним, 17 декабря 2024 года в поселке в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали два человека.