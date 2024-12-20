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Posted 20 декабря, 10:47

Published 20 декабря, 10:47

Modified 20 декабря, 10:49

Updated 20 декабря, 10:49

В Свердловской области подрядчик сорвал сроки по ремонту школы

Годовая задержка ремонта школы в Реже обернулась штрафом для подрядчика

20 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI.

В Свердловской области подрядчик сорвал сроки по ремонту школы

Компания-подрядчик сорвала сроки капитального ремонта школы в Реже. Директор получил штраф в 400 тысяч рублей.

Администрация Режевского ГО в прошлом году заключили контракт с подрядчиком на исполнение национального проекта по улучшению условий содержания образовательного учреждения МАОУ СОШ №2. Закончить ремонтные работы планировалось до 20 ноября прошлого года.

Прокуратура города Реж контролирует выполнение национальных проектов. И в ходе проверки было установлено, что компания-подрядчик в сроки не уложилась. Прокуратура начала административное дело против директора компании. Мировой судья назначил директору штраф в размере 400 тысяч рублей.

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, судебный акт уже вступил в силу, штраф был выплачен, а капитальный ремонт школы завершен.

Напомним, что ранее Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 0,5 млн за взятку.

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