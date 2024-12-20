Годовая задержка ремонта школы в Реже обернулась штрафом для подрядчика

Прокуратура города Реж контролирует выполнение национальных проектов. И в ходе проверки было установлено, что компания-подрядчик в сроки не уложилась. Прокуратура начала административное дело против директора компании. Мировой судья назначил директору штраф в размере 400 тысяч рублей.