Годовая задержка ремонта школы в Реже обернулась штрафом для подрядчика

Posted 20 декабря, 10:47
Published 20 декабря, 10:47
Modified 20 декабря, 10:49
Updated 20 декабря, 10:49
Администрация Режевского ГО в прошлом году заключили контракт с подрядчиком на исполнение национального проекта по улучшению условий содержания образовательного учреждения МАОУ СОШ №2. Закончить ремонтные работы планировалось до 20 ноября прошлого года.
Прокуратура города Реж контролирует выполнение национальных проектов. И в ходе проверки было установлено, что компания-подрядчик в сроки не уложилась. Прокуратура начала административное дело против директора компании. Мировой судья назначил директору штраф в размере 400 тысяч рублей.
Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, судебный акт уже вступил в силу, штраф был выплачен, а капитальный ремонт школы завершен.
Напомним, что ранее Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 0,5 млн за взятку.