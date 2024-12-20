Картошка в Свердловской области подорожала почти в два раза

Posted 20 декабря, 03:41
Published 20 декабря, 03:41
Modified 20 декабря, 03:43
Updated 20 декабря, 03:43
Данный продукт стал самым подорожавшим с начала года. Так, местные жители покупают сейчас килограмм картошки за 49 рублей, а в январе он стоил 25 рублей, сообщает Свердловскстат.
Также в регионе стал дороже лук почти на 64%, а цены на капусту поднялись на 49%. Стоимость сливочного масла увеличилась на 41%, а стоимость свеклы — на 34%.
Напомним, к середине декабря 2024 года в Свердловской области стали стоить дороже мясо, мука и сахар.