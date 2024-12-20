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Posted 20 декабря, 03:41

Published 20 декабря, 03:41

Modified 20 декабря, 03:43

Updated 20 декабря, 03:43

Картошка в Свердловской области подорожала почти в два раза

Картошка в Свердловской области подорожала почти в два раза

20 декабря 2024, 03:41
Фото: 1MI.
В Свердловской области стоимость картофеля подорожала на 89,4% в 2024 году.

Данный продукт стал самым подорожавшим с начала года. Так, местные жители покупают сейчас килограмм картошки за 49 рублей, а в январе он стоил 25 рублей, сообщает Свердловскстат.

Также в регионе стал дороже лук почти на 64%, а цены на капусту поднялись на 49%. Стоимость сливочного масла увеличилась на 41%, а стоимость свеклы — на 34%.

Напомним, к середине декабря 2024 года в Свердловской области стали стоить дороже мясо, мука и сахар.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Инфляция#Продукты питания#Лук#Екатеринбург#Капуста#Свердловскстат#Сливочное масло#Картошка#Свекла
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