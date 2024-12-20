Конец «кустовым» ловушкам: в Свердловской области запретили скрывать камеры-треноги

Всем известно, что в Свердловской области водителей часто штрафуют за превышение скорости с помощью камер-треног. Два года назад Минтранс принял добровольное нововведение, согласно которому на машине с камерой, фиксирующей нарушение, должен быть знак «Фотовидеофиксация».