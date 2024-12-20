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Posted 20 декабря, 13:07

Published 20 декабря, 13:07

Modified 20 декабря, 13:09

Updated 20 декабря, 13:09

Минтранс Свердловской области вводит новые правила фотовидеофиксации

Конец «кустовым» ловушкам: в Свердловской области запретили скрывать камеры-треноги

20 декабря 2024, 13:07
Фото: 1MI.

Минтранс Свердловской области вводит новые правила фотовидеофиксации

Теперь сотрудники ГИБДД не будут прятать камеры-треноги за кустами вдоль трасс. Они будут устанавливаться только на согласованных маршрутах и сопровождаться предупреждающими знаками.

Всем известно, что в Свердловской области водителей часто штрафуют за превышение скорости с помощью камер-треног. Два года назад Минтранс принял добровольное нововведение, согласно которому на машине с камерой, фиксирующей нарушение, должен быть знак «Фотовидеофиксация».

Участники движения, видя подобную табличку, стали подрезать машины инспекторов и препятствовать выполнению должностных обязанностей сотрудниками ГИБДД. Таблички решили убрать и часто стали прятать камеры-треноги среди деревьев вдоль трассы, подлавливая тем самым нарушителей ПДД, сообщает E1.RU.

С сентября текущего года в Свердловской области установили новые правила. Теперь экипажи с камерами будут использоваться только на согласованных маршрутах, а использование таблички «Фотовидеофиксация» стало обязательным.

Ранее в Нижнем Тагиле появился новый руководитель ГИБДД, который изменил подход к работе.

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#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Минтранс#Штрафы#Камера#Правила дорожного движения#Екатеринбург
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