Конец «кустовым» ловушкам: в Свердловской области запретили скрывать камеры-треноги

Posted 20 декабря, 13:07
Published 20 декабря, 13:07
Modified 20 декабря, 13:09
Updated 20 декабря, 13:09
Всем известно, что в Свердловской области водителей часто штрафуют за превышение скорости с помощью камер-треног. Два года назад Минтранс принял добровольное нововведение, согласно которому на машине с камерой, фиксирующей нарушение, должен быть знак «Фотовидеофиксация».
Участники движения, видя подобную табличку, стали подрезать машины инспекторов и препятствовать выполнению должностных обязанностей сотрудниками ГИБДД. Таблички решили убрать и часто стали прятать камеры-треноги среди деревьев вдоль трассы, подлавливая тем самым нарушителей ПДД, сообщает E1.RU.
С сентября текущего года в Свердловской области установили новые правила. Теперь экипажи с камерами будут использоваться только на согласованных маршрутах, а использование таблички «Фотовидеофиксация» стало обязательным.
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