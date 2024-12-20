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Posted 20 декабря, 16:46

Published 20 декабря, 16:46

Modified 20 декабря, 16:48

Updated 20 декабря, 16:48

Свердловским педагогам вручили премии губернатора

«Маяки для юных дарований». Лучшим свердловским педагогам вручили грамоты губернатора

20 декабря 2024, 16:46
Фото: правительство Свердловской области.

Свердловским педагогам вручили премии губернатора

Победители различных педагогических конкурсов из Свердловской области сегодня получили заслуженные награды из рук замгубернатора Павла Крекова.

Педагогов чествовали в екатеринбургском Дворце молодежи в пятницу, 20 декабря, сообщает департамент информполитики.

Среди награжденных были не только школьные учителя, но и мастера производственного обучения, и педагоги дополнительного образования, победившие в различных конкурсах — «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Мастер года России» и т. д. Всего награды вручались в 10 номинациях.

Фото: правительство Свердловской области
Каждый из вас внес вклад в развитие государства и закладку фундамента для будущего поколения. Самая главная профессия на земле — это профессия педагога, кто-то конечно может с этим не согласиться, ведь все профессии нужны, и будет прав. Но есть фундаментальные вещи, чтобы кем-то стать, сначала нужно этому ремеслу научиться. Вы — маяки, которые помогают юным дарованиям найти верный путь, — поздравил учителей Павел Креков.

Ранее стало известно, что преподаватель начальных классов из Нижнего Тагила заняла 3-е место в конкурсе «Учитель года».

Педагог из Тагила вышла в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»
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