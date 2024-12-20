«Маяки для юных дарований». Лучшим свердловским педагогам вручили грамоты губернатора

Среди награжденных были не только школьные учителя, но и мастера производственного обучения, и педагоги дополнительного образования, победившие в различных конкурсах — «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Мастер года России» и т. д. Всего награды вручались в 10 номинациях.