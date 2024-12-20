«Маяки для юных дарований». Лучшим свердловским педагогам вручили грамоты губернатора

Posted 20 декабря, 16:46
Published 20 декабря, 16:46
Modified 20 декабря, 16:48
Updated 20 декабря, 16:48
Педагогов чествовали в екатеринбургском Дворце молодежи в пятницу, 20 декабря, сообщает департамент информполитики.
Среди награжденных были не только школьные учителя, но и мастера производственного обучения, и педагоги дополнительного образования, победившие в различных конкурсах — «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Мастер года России» и т. д. Всего награды вручались в 10 номинациях.
Каждый из вас внес вклад в развитие государства и закладку фундамента для будущего поколения. Самая главная профессия на земле — это профессия педагога, кто-то конечно может с этим не согласиться, ведь все профессии нужны, и будет прав. Но есть фундаментальные вещи, чтобы кем-то стать, сначала нужно этому ремеслу научиться. Вы — маяки, которые помогают юным дарованиям найти верный путь, — поздравил учителей Павел Креков.
Ранее стало известно, что преподаватель начальных классов из Нижнего Тагила заняла 3-е место в конкурсе «Учитель года».