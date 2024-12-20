Мэр Нижнего Тагила Владислав Питаев в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Posted 20 декабря, 14:08
Published 20 декабря, 14:08
Modified 20 декабря, 14:10
Updated 20 декабря, 14:10
Глава Нижнего Тагила сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте о планируемом проведении прямой линии во вторник, 24 декабря, в 16 часов 30 минут. Эфир состоится на официальной странице Владислава Пинаева ВКонтакте.
Глава города анонсировал подведение итогов работы за этот год. Он также сообщит планы на следующий год.
Задать вопросы главе города на портале «Госуслуги».
Ранее сообщались итоги прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.