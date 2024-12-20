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Posted 20 декабря, 09:09

Published 20 декабря, 09:09

Modified 20 декабря, 09:11

Updated 20 декабря, 09:11

На двух улицах на Вагонке в Нижнем Тагиле запретят стоянку и остановку автомобилей

На двух улицах на Вагонке в Нижнем Тагиле запретят стоянку и остановку автомобилей

20 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле будут запрещены стоянка и остановка транспортных средств на улицах Патона и Бажова до конца 2024 года.

Ограничения решили установить в соответствии с требованиями российского правительства «Об антитеррористической защищенности военных объектов», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

На вышеупомянутых улицах будут поставлены соответствующие дорожные указатели.

Напомним, 18 ноября 2024 года на некоторых улицах в центральной части Нижнего Тагила ввели запрет на автомобильную стоянку.

Данное ограничение на оставление машин в правой стороне действует в четные числа месяца, а в левой стороне — в нечетные числа.

В Нижнем Тагиле ограничат время стоянки транспорта на улице Б. Окуджавы
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