На двух улицах на Вагонке в Нижнем Тагиле запретят стоянку и остановку автомобилей

Posted 20 декабря, 09:09
Published 20 декабря, 09:09
Modified 20 декабря, 09:11
Updated 20 декабря, 09:11
Ограничения решили установить в соответствии с требованиями российского правительства «Об антитеррористической защищенности военных объектов», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
На вышеупомянутых улицах будут поставлены соответствующие дорожные указатели.
Напомним, 18 ноября 2024 года на некоторых улицах в центральной части Нижнего Тагила ввели запрет на автомобильную стоянку.
Данное ограничение на оставление машин в правой стороне действует в четные числа месяца, а в левой стороне — в нечетные числа.