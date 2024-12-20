На побегушках у мошенников: свердловская полиция поймала 60 нечистых на руку курьеров

По словам главы пресс-службы Валерия Горелых, преступники часто вовлекают в свои сети молодых людей, которые ищут легкого заработка. Далеко не все при этом знают, что совершают правонарушение. Платят таким «курьерам» лишь маленький процент от «выручки», но доверчивых свердловчан это не останавливает.