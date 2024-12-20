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Posted 20 декабря, 16:42

Published 20 декабря, 16:42

Modified 20 декабря, 16:44

Updated 20 декабря, 16:44

В Свердловской области задержали более 60 курьеров, работавших на мошенников

На побегушках у мошенников: свердловская полиция поймала 60 нечистых на руку курьеров

20 декабря 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области задержали более 60 курьеров, работавших на мошенников

Более 60 «мальчиков на побегушках», работавших на преступников, задержали правоохранители Свердловской области.

Полиция Свердловской области обнаружила и задержала более 60 человек, которые помогали мошенникам при осуществлении афер, сообщили в пятницу, 20 декабря, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам главы пресс-службы Валерия Горелых, преступники часто вовлекают в свои сети молодых людей, которые ищут легкого заработка. Далеко не все при этом знают, что совершают правонарушение. Платят таким «курьерам» лишь маленький процент от «выручки», но доверчивых свердловчан это не останавливает.

Незнание не освобождает от ответственности: пойманным с поличным «бегункам» грозит до 10 лет лишения свободы, даже если они не подозревали о преступном замысле, добавил полковник Горелых.

Так, 20-летний житель Екатеринбурга в мае 2024 года «устроился» на такую работу, а уже в декабре получил 4,5 года колонии за кражи у пенсионеров.

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