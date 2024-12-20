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Posted 20 декабря, 17:31

Published 20 декабря, 17:31

Modified 20 декабря, 17:33

Updated 20 декабря, 17:33

На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителя

На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителя

20 декабря 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильский мэр Пинаев проведет собственную прямую линию и ответит на вопросы горожан. Мастный агрокомплекс выплатит 200 тысяч за вред, нанесенный почве. Тагильчан пригласили полюбоваться на елочку. Убийцу матери четверых детей закрыли в СИЗО на 2 месяца. Жители Тагила открывают сезон коньков.

Мэр Нижнего Тагила вслед за президентом и губернатором решил провести собственную прямую линию. На вопросы горожан он ответит во вторник, 24 декабря. Прямой эфир можно посмотреть на официальной странице мэра в «ВКонтакте», а задать вопрос — на портале «Госуслуги».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в прямом эфире ответит на вопросы жителей
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«Агрокомплекс Горноуральский» получил штраф за нарушение экологических норм и правил. Специалисты природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора выяснили, что предприятие загрязняет почву агрохимикатами. Руководству агрокомплекса придется выплатить 200 тысяч рублей, а также очистить загрязненные участки.

200 тысяч заплатит агрокомплекс под Нижним Тагилом за загрязнение почвы
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В Нижнем Тагиле в четверг, 26 декабря, состоится открытие главной городской елки. Горожан ждет торжественное, но вместе с тем и увлекательное мероприятие, и множество развлечений. В том числе тагильчан приглашают покататься на коньках.

Жителей Нижнего Тагила пригласили на открытие главной елки
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20-летнего тагильчанина, который 18 декабря убил свою гражданскую жену, на два месяца отправили в СИЗО. Мать подозреваемого отказалась брать его к себе под домашний арест из-за возможной попытки суицида, поэтому до 18 февраля мужчина будет находиться за решеткой.

Убийцу многодетной матери в Нижнем Тагиле закрыли в СИЗО на 2 месяца
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Этой зимой в Нижнем Тагиле будут работать 34 ледовые площадки, причем часть из них будет бесплатной. Каток, расположенный около главной городской елки, будет работать круглые сутки. А еще в планах у местных властей сделать зимнее развлечение внесезонным: в городе может появиться площадка, который будет работать и зимой, и летом.

Где в Нижнем Тагиле покататься на коньках
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