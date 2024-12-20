На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителя

Posted 20 декабря, 17:31
Published 20 декабря, 17:31
Modified 20 декабря, 17:33
Updated 20 декабря, 17:33
Мэр Нижнего Тагила вслед за президентом и губернатором решил провести собственную прямую линию. На вопросы горожан он ответит во вторник, 24 декабря. Прямой эфир можно посмотреть на официальной странице мэра в «ВКонтакте», а задать вопрос — на портале «Госуслуги».
«Агрокомплекс Горноуральский» получил штраф за нарушение экологических норм и правил. Специалисты природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора выяснили, что предприятие загрязняет почву агрохимикатами. Руководству агрокомплекса придется выплатить 200 тысяч рублей, а также очистить загрязненные участки.
В Нижнем Тагиле в четверг, 26 декабря, состоится открытие главной городской елки. Горожан ждет торжественное, но вместе с тем и увлекательное мероприятие, и множество развлечений. В том числе тагильчан приглашают покататься на коньках.
20-летнего тагильчанина, который 18 декабря убил свою гражданскую жену, на два месяца отправили в СИЗО. Мать подозреваемого отказалась брать его к себе под домашний арест из-за возможной попытки суицида, поэтому до 18 февраля мужчина будет находиться за решеткой.
Этой зимой в Нижнем Тагиле будут работать 34 ледовые площадки, причем часть из них будет бесплатной. Каток, расположенный около главной городской елки, будет работать круглые сутки. А еще в планах у местных властей сделать зимнее развлечение внесезонным: в городе может появиться площадка, который будет работать и зимой, и летом.