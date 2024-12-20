На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителя

Этой зимой в Нижнем Тагиле будут работать 34 ледовые площадки, причем часть из них будет бесплатной. Каток, расположенный около главной городской елки, будет работать круглые сутки. А еще в планах у местных властей сделать зимнее развлечение внесезонным: в городе может появиться площадка, который будет работать и зимой, и летом.