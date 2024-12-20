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Posted 20 декабря, 15:31

Published 20 декабря, 15:31

Modified 20 декабря, 15:33

Updated 20 декабря, 15:33

В Нижнем Тагиле простятся с 29-летним бойцом СВО

«Невосполнимая утрата»: в Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим бойцом СВО

20 декабря 2024, 15:31
Фото: Страница ВКонтакте Влада Дьякова.

В Нижнем Тагиле простятся с 29-летним бойцом СВО

Дьяков Владислав Игоревич из Нижнего Тагила погиб под Белогоровкой на территории Украины. Ему было 39 лет.

Житель Нижнего Тагила погиб на территории Украины, принимая участие в специальной военной операции. Владиславу было 29 лет, когда его жизнь оборвалась 13 июня прошлого года. Только сейчас тело военнослужащего смогли привезти домой.

Фото: Страница ВКонтакте Влада Дьякова

Здесь Владислава Дьякова вспоминают как доброго, отзывчивого и заботливого мужа, отца подрастающего сына и друга. Близким до сих пор сложно смириться с произошедшим, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Попрощаться с защитником Родины можно 23 декабря в 11:00 в прощальном зале «Ритуал 1» (Кушвинский тракт, 8).

Ранее стало известно о погибшем на СВО жителе Каменск-Уральска.

Отец двух детей из Каменска-Уральского погиб на СВО
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