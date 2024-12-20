«Невосполнимая утрата»: в Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим бойцом СВО

Posted 20 декабря, 15:31
Published 20 декабря, 15:31
Modified 20 декабря, 15:33
Updated 20 декабря, 15:33
Житель Нижнего Тагила погиб на территории Украины, принимая участие в специальной военной операции. Владиславу было 29 лет, когда его жизнь оборвалась 13 июня прошлого года. Только сейчас тело военнослужащего смогли привезти домой.
Здесь Владислава Дьякова вспоминают как доброго, отзывчивого и заботливого мужа, отца подрастающего сына и друга. Близким до сих пор сложно смириться с произошедшим, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Попрощаться с защитником Родины можно 23 декабря в 11:00 в прощальном зале «Ритуал 1» (Кушвинский тракт, 8).
Ранее стало известно о погибшем на СВО жителе Каменск-Уральска.