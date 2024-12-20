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Posted 20 декабря, 14:34

Published 20 декабря, 14:34

Modified 20 декабря, 15:08

Updated 20 декабря, 15:08

Никогда не грейте эти продукты в микроволновке — кухонного апокалипсиса не избежать

Никогда не грейте эти продукты в микроволновке — кухонного апокалипсиса не избежать

20 декабря 2024, 14:34
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Микроволновая печь — это маленькое чудо современной техники, которое экономит время и освобождает нас от лишних хлопот на кухне. Однако есть продукты, которые нужно держать подальше от этого бытового гаджета.

Микроволновая печь очень облегчает быт современной хозяйки, однако пользоваться ею бездумно не стоит. Мы подготовили список блюд, которые противопоказано разогревать таким способом.

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И первую строчку рейтинга, без всякого сомнения, занимают сырые (да и вареные тоже) яйца. Попытка сварить яйцо прямо в скорлупе в микроволновке — это рецепт катастрофы! Накопление пара внутри создает давление, которое может привести к взрыву яйца. В лучшем случае вы будете долго отмывать микроволновку, в худшем — отправитесь в магазин за новой.

На втором месте — острый перец чили. Оказывается, капсаицин, который придает перцу жгучесть и остроту, активно испаряется при разогревании в микроволновой печи. Если вы не хотите спровоцировать приступы кашля и слезотечения у себя и своих близких, разогрейте блюда с перцем другим способом.

Третью строчку нашего списка отдаем безобидным, на первый взгляд, зелени и зеленым листовым овощам. Некоторые из них могут содержать нитраты, которые превращаются в нитриты и канцерогены под воздействием микроволн.

Греть яйца в скорлупе в микроволновке очень опасноГреть яйца в скорлупе в микроволновке очень опасно
Греть яйца в скорлупе в микроволновке очень опасно. Фото: 1MI

Четвертое место — у грибов. Их разогрев в микроволновке сопровождается мини-взрывами, но это не самое страшное: грибы теряют свои полезные свойства при повторном разогреве, превращаясь в «питательный ноль». Да и текстура разогретых грибов оставляет желать лучшего, так что пощадите их и себя!

Почетное пятое место занимают напитки с заменителем сахара — например, «Кока-кола». Трудно, конечно, представить, зачем греть этот напиток, однако такие ситуации гипотетически возможны. Дело в том, что при нагреве некоторые заменители сахара превращаются в формальдегид, страшную и очень опасную для здоровье отраву.

Последний очень опасен для здоровья, и врачи сравнивают его с мышьяком. Это настолько серьезно, что в случае, если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход, — предупреждают эксперты РБК.

Ранее эксперты рассказали, почему никогда не покупают в магазине крупные яйца.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Грибы#Кулинария#Напитки#Формальдегид#Зелень#КЦ#Еда и напитки#Микроволновая печь#Сырые яйца#Перец чили#Заменитель сахара
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