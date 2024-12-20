Никогда не грейте эти продукты в микроволновке — кухонного апокалипсиса не избежать

И первую строчку рейтинга, без всякого сомнения, занимают сырые (да и вареные тоже) яйца. Попытка сварить яйцо прямо в скорлупе в микроволновке — это рецепт катастрофы! Накопление пара внутри создает давление, которое может привести к взрыву яйца. В лучшем случае вы будете долго отмывать микроволновку, в худшем — отправитесь в магазин за новой.