Никогда не грейте эти продукты в микроволновке — кухонного апокалипсиса не избежать

Posted 20 декабря, 14:34
Published 20 декабря, 14:34
Modified 20 декабря, 15:08
Updated 20 декабря, 15:08
Микроволновая печь очень облегчает быт современной хозяйки, однако пользоваться ею бездумно не стоит. Мы подготовили список блюд, которые противопоказано разогревать таким способом.
И первую строчку рейтинга, без всякого сомнения, занимают сырые (да и вареные тоже) яйца. Попытка сварить яйцо прямо в скорлупе в микроволновке — это рецепт катастрофы! Накопление пара внутри создает давление, которое может привести к взрыву яйца. В лучшем случае вы будете долго отмывать микроволновку, в худшем — отправитесь в магазин за новой.
На втором месте — острый перец чили. Оказывается, капсаицин, который придает перцу жгучесть и остроту, активно испаряется при разогревании в микроволновой печи. Если вы не хотите спровоцировать приступы кашля и слезотечения у себя и своих близких, разогрейте блюда с перцем другим способом.
Третью строчку нашего списка отдаем безобидным, на первый взгляд, зелени и зеленым листовым овощам. Некоторые из них могут содержать нитраты, которые превращаются в нитриты и канцерогены под воздействием микроволн.
Четвертое место — у грибов. Их разогрев в микроволновке сопровождается мини-взрывами, но это не самое страшное: грибы теряют свои полезные свойства при повторном разогреве, превращаясь в «питательный ноль». Да и текстура разогретых грибов оставляет желать лучшего, так что пощадите их и себя!
Почетное пятое место занимают напитки с заменителем сахара — например, «Кока-кола». Трудно, конечно, представить, зачем греть этот напиток, однако такие ситуации гипотетически возможны. Дело в том, что при нагреве некоторые заменители сахара превращаются в формальдегид, страшную и очень опасную для здоровье отраву.
Последний очень опасен для здоровья, и врачи сравнивают его с мышьяком. Это настолько серьезно, что в случае, если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход, — предупреждают эксперты РБК.
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