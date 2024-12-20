Облава на мигрантов-нелегалов прошла в Екатеринбурге — на родину отправят 10 человек

В состав группы, которая осуществляла рейд, вошли сотрудники полиции, в том числе участковые уполномоченные, представители миграционной службы, общественники. В итоге силовики выявили шестерых мигрантов, которые нарушали режим пребывания/проживания на территории страны, и еще четверых нарушителей миграционного законодательства. Все нелегалы в скором времени отправятся в свои родные страны.