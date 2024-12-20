Облава на мигрантов-нелегалов прошла в Екатеринбурге — на родину отправят 10 человек

Posted 20 декабря, 16:08
Published 20 декабря, 16:08
Modified 20 декабря, 16:10
Updated 20 декабря, 16:10
Правоохранители работали в Железнодорожном районе, изучая документы иностранцев, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
В состав группы, которая осуществляла рейд, вошли сотрудники полиции, в том числе участковые уполномоченные, представители миграционной службы, общественники. В итоге силовики выявили шестерых мигрантов, которые нарушали режим пребывания/проживания на территории страны, и еще четверых нарушителей миграционного законодательства. Все нелегалы в скором времени отправятся в свои родные страны.
Ранее свердловским бизнесменам предложили раскошелиться на подготовку к школе детей мигрантов, которых они принимают на работу.