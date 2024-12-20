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Posted 20 декабря, 16:08

Published 20 декабря, 16:08

Modified 20 декабря, 16:10

Updated 20 декабря, 16:10

В Екатеринбурге силовики устроили массовую облаву на мигрантов-нелегалов

Облава на мигрантов-нелегалов прошла в Екатеринбурге — на родину отправят 10 человек

20 декабря 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге силовики устроили массовую облаву на мигрантов-нелегалов

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге прошел большой рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Документы проверили у 151 человека, 10 из них проживали в России нелегально.

Правоохранители работали в Железнодорожном районе, изучая документы иностранцев, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

В состав группы, которая осуществляла рейд, вошли сотрудники полиции, в том числе участковые уполномоченные, представители миграционной службы, общественники. В итоге силовики выявили шестерых мигрантов, которые нарушали режим пребывания/проживания на территории страны, и еще четверых нарушителей миграционного законодательства. Все нелегалы в скором времени отправятся в свои родные страны.

Ранее свердловским бизнесменам предложили раскошелиться на подготовку к школе детей мигрантов, которых они принимают на работу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Рейд#Мигранты#Документы#Нелегалы#Миграционная служба#Трудовые мигранты#Правоохранители#Екатеринбург#Облава#УМВД
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