Под Екатеринбургом замечена огромная хищная кошка

Posted 20 декабря, 06:43
Published 20 декабря, 06:43
Modified 20 декабря, 06:45
Updated 20 декабря, 06:45
Под Екатеринбургом в Балтыме замечена огромная, и, судя по всему, опасная кошка.
Местные жители сняли на видео красивую хищницу. При этом очевидцы сообщают, что после встречи с ней кошка из Башкирии пропала. Свердловчанам советуют не пытаться погладить большую кошку с острыми ушами. Это может быть опасно, пишет Ural Mash.
Ранее сообщалось, что хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке.