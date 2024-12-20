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Posted 20 декабря, 06:43

Published 20 декабря, 06:43

Modified 20 декабря, 06:45

Updated 20 декабря, 06:45

Под Екатеринбургом замечена огромная хищная кошка

Под Екатеринбургом замечена огромная хищная кошка

20 декабря 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Под Екатеринбургом в Балтыме гуляет по улицам огромная хищная кошка.

Под Екатеринбургом в Балтыме замечена огромная, и, судя по всему, опасная кошка.

Местные жители сняли на видео красивую хищницу. При этом очевидцы сообщают, что после встречи с ней кошка из Башкирии пропала. Свердловчанам советуют не пытаться погладить большую кошку с острыми ушами. Это может быть опасно, пишет Ural Mash.

Ранее сообщалось, что хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Природа#Екатеринбург#Инцидент#Дом и сад
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