Под Екатеринбургом замечена огромная хищная кошка

Местные жители сняли на видео красивую хищницу. При этом очевидцы сообщают, что после встречи с ней кошка из Башкирии пропала. Свердловчанам советуют не пытаться погладить большую кошку с острыми ушами. Это может быть опасно, пишет Ural Mash.