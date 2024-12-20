Программу материнского капитала продлят в России до 2030 года

Это позволит поддержать еще почти 5 млн семей. За все время существования меры поддержки выдано уже более 14 млн сертификатов.

В феврале 2025 года ожидается индексация выплаты. Размер маткапитала на первенца составит 676 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 893 тысячи, пишет sovainfo.ru. — Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект «Семья», который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению Президента, — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания Правительства РФ 18 декабря.