Программу материнского капитала продлят в России до 2030 года

Posted 20 декабря, 05:40
Published 20 декабря, 05:40
Modified 20 декабря, 05:40
Updated 20 декабря, 05:40
В феврале 2025 года ожидается индексация выплаты. Размер маткапитала на первенца составит 676 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 893 тысячи, пишет sovainfo.ru.
— Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект «Семья», который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению Президента, — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания Правительства РФ 18 декабря.