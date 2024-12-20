Просроченные рыбные консервы из Екатеринбурга поставляли в школы и детсады на Урале

Posted 20 декабря, 08:56
Published 20 декабря, 08:56
Modified 20 декабря, 08:58
Updated 20 декабря, 08:58
Также просроченные консервы поставляли в школьные и дошкольные учреждения Кургана. Продукцию отвозили на Новинскую улицу, где на банках ставили «свежий» срок годности, а также нередко меняли название, пишет 66.ру.
По предварительной информации, в обороте у производителя было выявлено почти 220 тонн опасного товара.
Напомним, в Свердловской области у многих поставщиков еды в образовательные учреждения были выявлены нарушения.