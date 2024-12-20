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Posted 20 декабря, 08:56

Published 20 декабря, 08:56

Modified 20 декабря, 08:58

Updated 20 декабря, 08:58

Просроченные рыбные консервы из Екатеринбурга поставляли в школы и детсады на Урале

Просроченные рыбные консервы из Екатеринбурга поставляли в школы и детсады на Урале

20 декабря 2024, 08:56
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге обнаружили просроченную рыбную продукцию, которую поставляли в города Свердловской области, а также в Челябинскую и Курганскую области.

Также просроченные консервы поставляли в школьные и дошкольные учреждения Кургана. Продукцию отвозили на Новинскую улицу, где на банках ставили «свежий» срок годности, а также нередко меняли название, пишет 66.ру.

По предварительной информации, в обороте у производителя было выявлено почти 220 тонн опасного товара.

Напомним, в Свердловской области у многих поставщиков еды в образовательные учреждения были выявлены нарушения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Челябинская область#Продукция#Школы#Нарушения#Рыба#Курганская область#Фальсификат#Екатеринбург#Консервы#Детсады
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