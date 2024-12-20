ПЦБК инвестирует в профессиональное самоопределение школьников Перми

18 декабря посмотреть на результаты ремонта прибыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин — в качестве одного из этапов своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона зашел в обновленные учебные аудитории, пообщался с учащимися и призвал старшеклассников обратить внимание на ПЦБК как на потенциальное место карьеры в будущем.