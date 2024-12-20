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Posted 20 декабря, 10:31

Published 20 декабря, 10:31

Modified 20 декабря, 10:31

Updated 20 декабря, 10:31

ПЦБК инвестирует в профессиональное самоопределение школьников Перми

ПЦБК инвестирует в профессиональное самоопределение школьников Перми

20 декабря 2024, 10:31
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает активно взаимодействовать со школой № 123 в микрорайоне Бумкомбинат. В рамках этого партнерства находят воплощение разные образовательные проекты.

Также компания привлечена к участию в процессах реализации концепции школы осознанного выбора, ученикам обеспечивают поддержку в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.

Недавно при содействии федеральных и краевых властей в школе закончили капитальный ремонт. В его рамках были обновлены все коммуникации, отремонтированы фасад, крыша и внутренние помещения школы, открыты центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.

18 декабря посмотреть на результаты ремонта прибыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин — в качестве одного из этапов своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона зашел в обновленные учебные аудитории, пообщался с учащимися и призвал старшеклассников обратить внимание на ПЦБК как на потенциальное место карьеры в будущем.

Интересно, что ПЦБК выступает в роли основного социального партнера школы № 123. В школе организован производственно-образовательный квартал #НашПроект, пользующийся поддержкой от компании, где детям предлагают участие в дополнительных занятиях по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездных профессиональных пробах, а также знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта детям обеспечены бесплатные занятия самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжным спортом.

Компания также немало внимания уделяет патриотическому воспитанию: на базе школы ведут набор четыре кадетских класса, где проводятся дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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