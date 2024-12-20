Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем Тагиле

Posted 20 декабря, 09:00
Published 20 декабря, 09:00
Modified 20 декабря, 09:02
Updated 20 декабря, 09:02
Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие отклонений по показателям запаха и цветности воды. В связи с этим Роспотребнадзор объявил предостережение в адрес организации, отвечающей за водоснабжение.
Проблемы с качеством питьевой воды являются одной из наиболее актуальных тем для многих российских городов, включая Нижний Тагил. В данном случае речь идет о многоквартирном доме № 35 по улице Дружинина, где жители столкнулись с неприятными сюрпризами при использовании холодной воды.
При осмотре жилого комплекса специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что вода, поставляемая жителям, имеет отклонения от установленных норм по ряду параметров. В первую очередь, отмечалось заметное ухудшение органолептических свойств — неприятный запах и изменение цвета воды.
Анализы показали, что уровень содержания определенных веществ превышает допустимые нормы, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами. Это стало основанием для того, чтобы Роспотребнадзор принял меры к ответственным организациям.
Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, потребители имеют право получать коммунальные услуги надлежащего качества. Если эти условия нарушаются, граждане вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы, такие как Роспотребнадзор. В свою очередь, исполнители обязаны обеспечивать предоставление качественных услуг в полном объеме.
После выявления нарушений Роспотребнадзор вынес решение об объявлении предостережения в отношении компании, занимающейся водоснабжением данного района. Предостережение является предупреждением о необходимости устранения выявленных недостатков и может служить основой для дальнейших действий со стороны надзорных органов, вплоть до наложения штрафов и иных санкций.
Ранее стало известно, что коммунальные службы в городе Лесной не соблюдают требования законов относительно водоснабжения, в результате прокуратура обязала их сделать перерасчет оплаты услуг на сумму 1,6 млн рублей.