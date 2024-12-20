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Posted 20 декабря, 09:00

Published 20 декабря, 09:00

Modified 20 декабря, 09:02

Updated 20 декабря, 09:02

Жители Нижнего Тагила жалуются на низкое качество водопроводной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем Тагиле

20 декабря 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Нижнего Тагила жалуются на низкое качество водопроводной воды

В многоквартирном доме № 35 по улице Дружинина в городе Нижний Тагил возникли проблемы с качеством холодного водоснабжения. Жители обратились с жалобами в Роспотребнадзор, после чего специалисты провели тщательный осмотр и выявили несоответствие воды санитарным нормам.

Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие отклонений по показателям запаха и цветности воды. В связи с этим Роспотребнадзор объявил предостережение в адрес организации, отвечающей за водоснабжение.

Проблемы с качеством питьевой воды являются одной из наиболее актуальных тем для многих российских городов, включая Нижний Тагил. В данном случае речь идет о многоквартирном доме № 35 по улице Дружинина, где жители столкнулись с неприятными сюрпризами при использовании холодной воды.

При осмотре жилого комплекса специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что вода, поставляемая жителям, имеет отклонения от установленных норм по ряду параметров. В первую очередь, отмечалось заметное ухудшение органолептических свойств — неприятный запах и изменение цвета воды.

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Анализы показали, что уровень содержания определенных веществ превышает допустимые нормы, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами. Это стало основанием для того, чтобы Роспотребнадзор принял меры к ответственным организациям.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, потребители имеют право получать коммунальные услуги надлежащего качества. Если эти условия нарушаются, граждане вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы, такие как Роспотребнадзор. В свою очередь, исполнители обязаны обеспечивать предоставление качественных услуг в полном объеме.

После выявления нарушений Роспотребнадзор вынес решение об объявлении предостережения в отношении компании, занимающейся водоснабжением данного района. Предостережение является предупреждением о необходимости устранения выявленных недостатков и может служить основой для дальнейших действий со стороны надзорных органов, вплоть до наложения штрафов и иных санкций.

Ранее стало известно, что коммунальные службы в городе Лесной не соблюдают требования законов относительно водоснабжения, в результате прокуратура обязала их сделать перерасчет оплаты услуг на сумму 1,6 млн рублей.

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