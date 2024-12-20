Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем Тагиле

Проблемы с качеством питьевой воды являются одной из наиболее актуальных тем для многих российских городов, включая Нижний Тагил. В данном случае речь идет о многоквартирном доме № 35 по улице Дружинина, где жители столкнулись с неприятными сюрпризами при использовании холодной воды.