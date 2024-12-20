Школа без забора: прокуратура потребовала обезопасить детей в Свердловской области

Posted 20 декабря, 14:42
Published 20 декабря, 14:42
Modified 20 декабря, 14:44
Updated 20 декабря, 14:44
Прокуратура Нижнесергинского района прибыла с проверкой в МБОУ ЦО «Наследие», расположенной в селе Накоряково. Выяснилось, что у школы нет ограждения по периметру, что не соответствует требованиям закона.
В связи с этим руководство образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности прокуратурой, обязав установить периметральное ограждение школы.
Исковые требования прокурора были полностью удовлетворены судом. Сейчас территория ограждена, а дети находятся в безопасности, сообщает прокуратура Свердловской области.
Напомним, что ранее в Свердловской области подрядчик сорвал сроки по ремонту школы.