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Posted 20 декабря, 14:42

Published 20 декабря, 14:42

Modified 20 декабря, 14:44

Updated 20 декабря, 14:44

Прокуратура Свердловской области заставила школу поставить ограждение

Школа без забора: прокуратура потребовала обезопасить детей в Свердловской области

20 декабря 2024, 14:42
Фото: 1MI.

Прокуратура Свердловской области заставила школу поставить ограждение

Прокуратура обязала МКОУ СОШ с. Накоряково, МБОУ «Центр образования „Наследие“ установить ограждение после проверки. Теперь территория школы безопасна для детей.

Прокуратура Нижнесергинского района прибыла с проверкой в МБОУ ЦО «Наследие», расположенной в селе Накоряково. Выяснилось, что у школы нет ограждения по периметру, что не соответствует требованиям закона.

В связи с этим руководство образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности прокуратурой, обязав установить периметральное ограждение школы.

Исковые требования прокурора были полностью удовлетворены судом. Сейчас территория ограждена, а дети находятся в безопасности, сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомним, что ранее в Свердловской области подрядчик сорвал сроки по ремонту школы.

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#Агата Королева#Общество#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Школа#Закон#Ограждение#Нижнесергинский район#Екатеринбург
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