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Posted 20 декабря, 13:21

Published 20 декабря, 13:21

Modified 20 декабря, 13:23

Updated 20 декабря, 13:23

В Свердловской области школьники, не сдавшие экзамены, смогут дальше учиться

Школьники из Свердловской области, не сдавшие ОГЭ, смогут продолжить обучение

20 декабря 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области школьники, не сдавшие экзамены, смогут дальше учиться

Областное законодательное собрание Свердловской области приняло поправку к закону «Об образовании». Теперь выпускники 9 класса, провалившие ОГЭ, смогут пойти в сузы.

Возможность школьникам, не сдавшим выпускные экзамены после 9 класса, пойти дальше учиться дали в заксобрании Свердловской области. Парламентарии приняли поправку в закон «Об образовании», и теперь дети смогут пойти в колледжи.

Однако количество направлений в колледжах и училищах будет ограничено: выпускники 9 классов смогут рассчитывать на профильное техническое образование, сообщает издание E1.

Впрочем, и среди технических специальностей есть те, которые пользуются на рынке труда большим спросом, — отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Практику планируется в регионе продолжать. Такую возможностью продолжить обучение уже выбрали 180 школьников из региона.

Ранее стали известны даты проведения в России ЕГЭ в 2025 году.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Школьники#Министерство образования#Образование#Выпускники#Экзамен#Учеба#Минобр#Екатеринбург#ОГЭ
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