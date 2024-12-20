Школьники из Свердловской области, не сдавшие ОГЭ, смогут продолжить обучение

Posted 20 декабря, 13:21
Published 20 декабря, 13:21
Modified 20 декабря, 13:23
Updated 20 декабря, 13:23
Возможность школьникам, не сдавшим выпускные экзамены после 9 класса, пойти дальше учиться дали в заксобрании Свердловской области. Парламентарии приняли поправку в закон «Об образовании», и теперь дети смогут пойти в колледжи.
Однако количество направлений в колледжах и училищах будет ограничено: выпускники 9 классов смогут рассчитывать на профильное техническое образование, сообщает издание E1.
Впрочем, и среди технических специальностей есть те, которые пользуются на рынке труда большим спросом, — отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.
Практику планируется в регионе продолжать. Такую возможностью продолжить обучение уже выбрали 180 школьников из региона.
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