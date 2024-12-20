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Posted 20 декабря, 12:13

Published 20 декабря, 12:13

Modified 20 декабря, 12:15

Updated 20 декабря, 12:15

СК официально прокомментировал убийство многодетной жительницы Нижнего Тагила

СК официально прокомментировал убийство многодетной жительницы Нижнего Тагила

20 декабря 2024, 12:13
Фото: 1MI.
Житель Нижнего Тагила, зарезавший мать четверых детей, проведет в следственном изоляторе до 18 февраля следующего года.

Мама убившего молодую женщину мужчины не согласилась взять сына к себе под домашний арест. Она боится, что он лишит себя жизни. По этой причине следствие решило оставить мужчину в следственном изоляторе до 18 февраля.

Свидетелем убийства стала соседка погибшей, она услышала крики и пошла посмотреть. В квартире она увидела лежащую женщину и сидящего с ножом обвиняемого.

Родители погибшей в суде рассказали, что сожитель часто ее бил, сообщили в региональном следкоме.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#Убийство#ЧП#Убийца#18+#Екатеринбург
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