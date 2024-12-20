СК официально прокомментировал убийство многодетной жительницы Нижнего Тагила

Posted 20 декабря, 12:13
Published 20 декабря, 12:13
Modified 20 декабря, 12:15
Updated 20 декабря, 12:15
Мама убившего молодую женщину мужчины не согласилась взять сына к себе под домашний арест. Она боится, что он лишит себя жизни. По этой причине следствие решило оставить мужчину в следственном изоляторе до 18 февраля.
Свидетелем убийства стала соседка погибшей, она услышала крики и пошла посмотреть. В квартире она увидела лежащую женщину и сидящего с ножом обвиняемого.
Родители погибшей в суде рассказали, что сожитель часто ее бил, сообщили в региональном следкоме.
Напомним, трагедия произошла 18 декабря.