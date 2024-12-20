Сова из «Гарри Поттера» прибыла в Екатеринбургский зоопарк

Posted 20 декабря, 14:41
Published 20 декабря, 14:41
Modified 20 декабря, 14:43
Updated 20 декабря, 14:43
Зоопарк Екатеринбурга пополнился еще одним питомцем — в учреждение доставили сову из Сургута.
Полярное пернатое получило такое же имя, как и у почтальона главного героя саги «Гарри Поттер» — Букля.
Это самка, — сообщили в пресс-службе зоопарка. — Белой птице из семейства совиных всего полтора года, она весьма спокойна. Характер у Букли нордический.
Птицу заселили в вольер к самцу по имени Санек. Пока пернатые не привыкли друг к другу, но на адаптацию нужно время. Размещены совы напротив вольера выдры в «Центральном» павильоне.
Полярных сов кормят живыми грызунами и свежим мясом.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области запускают программу по увеличению численности западносибирских филинов.