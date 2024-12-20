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Posted 20 декабря, 14:41

Published 20 декабря, 14:41

Modified 20 декабря, 14:43

Updated 20 декабря, 14:43

В Екатеринбургский зоопарк привезли сову из «Гарри Поттера»

Сова из «Гарри Поттера» прибыла в Екатеринбургский зоопарк

20 декабря 2024, 14:41
Фото: 1MI.

В Екатеринбургский зоопарк привезли сову из «Гарри Поттера»

В зоопарке Екатеринбурга пополнение — к животным добавилось пернатое существо.

Зоопарк Екатеринбурга пополнился еще одним питомцем — в учреждение доставили сову из Сургута.

Полярное пернатое получило такое же имя, как и у почтальона главного героя саги «Гарри Поттер» — Букля.

Это самка, — сообщили в пресс-службе зоопарка. — Белой птице из семейства совиных всего полтора года, она весьма спокойна. Характер у Букли нордический.

Птицу заселили в вольер к самцу по имени Санек. Пока пернатые не привыкли друг к другу, но на адаптацию нужно время. Размещены совы напротив вольера выдры в «Центральном» павильоне.

Полярных сов кормят живыми грызунами и свежим мясом.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области запускают программу по увеличению численности западносибирских филинов.

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#Александра Никитская#Общество#Культура#Животные#Зоопарк#Развлечения#Екатеринбург
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