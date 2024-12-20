tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:58

Published 20 декабря, 10:58

Modified 20 декабря, 11:00

Updated 20 декабря, 11:00

Спектакль Молодежного театра в Нижнем Тагиле попал на Фестиваль театров малых городов

Спектакль Молодежного театра в Нижнем Тагиле попал на Фестиваль театров малых городов

20 декабря 2024, 10:58
Фото: Новый Молодежный театр в Нижнем Тагиле.
Спектакль «Дальше танцуйте сами» Нового Молодежного театра в Нижнем Тагиле оказался в программе Фестиваля театров малых городов, который будет проходить летом 2025 года в Сыктывкаре.

Сюжет сосредоточен на девочке Серафиме, которая переживает первые чувства и проблемы с близкими людьми, рассказали TagilCity.ru в Новом Молодежном театре.

Данная история представлена зрителям в двух действиях. В первом действии спектакль, во втором — дискотека. Режиссером спектакля стала Елена Павлова.

Фото: Новый Молодежный театр в Нижнем Тагиле
Спектакль «Дальше танцуйте сами» создан по пьесе «Серафима», в основе которой реальные истории тагильских подростков-участников II межрегионального фестиваля-лаборатории «Сотворчество на „Своей территории““, — рассказали в культурном учреждении.

В мероприятии также принимает участие театр драмы из Серова со спектаклем «Перевал Дятлова».

Напомним, в Драматическом театре в Нижнем Тагиле состоялась премьера спектакля «Три мушкетера».

Театр в Свердловской области покажет спектакль «Перевал Дятлова»
Узнать подробнее
Читайте также:
Вопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подаркиТеатры Нижнего Тагила получили гранты на новые спектакли27 школьников из Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции РФ
#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Спектакль#Искусство#Мероприятие#Театр#Екатеринбург#Новый молодежный театр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика