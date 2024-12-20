Спектакль Молодежного театра в Нижнем Тагиле попал на Фестиваль театров малых городов

Posted 20 декабря, 10:58
Published 20 декабря, 10:58
Modified 20 декабря, 11:00
Updated 20 декабря, 11:00
Сюжет сосредоточен на девочке Серафиме, которая переживает первые чувства и проблемы с близкими людьми, рассказали TagilCity.ru в Новом Молодежном театре.
Данная история представлена зрителям в двух действиях. В первом действии спектакль, во втором — дискотека. Режиссером спектакля стала Елена Павлова.
Спектакль «Дальше танцуйте сами» создан по пьесе «Серафима», в основе которой реальные истории тагильских подростков-участников II межрегионального фестиваля-лаборатории «Сотворчество на „Своей территории““, — рассказали в культурном учреждении.
В мероприятии также принимает участие театр драмы из Серова со спектаклем «Перевал Дятлова».
Напомним, в Драматическом театре в Нижнем Тагиле состоялась премьера спектакля «Три мушкетера».