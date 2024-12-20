Свердловчане могут забыть про ожидание и следить за автобусами онлайн

Posted 20 декабря, 14:07
Published 20 декабря, 14:07
Modified 20 декабря, 14:09
Updated 20 декабря, 14:09
Минтранс вместе с Управлением автодорог выпустили приложение «Свердловский транспорт», которое позволит жителям отслеживать перемещение автобусов в режиме онлайн. Приложение бесплатное и его уже можно установить как на iOS через App Store, так и на Android через Google Play.
Главная особенность приложения — возможность отслеживать местоположение любого междугороднего автобуса прямо со своего смартфона. Приложение также подскажет, где находится автобус с низким полом или пандусом, что делает его незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также в приложении доступно актуальное расписание движения автобусов на выбранную дату. Вы можете настроить оповещения о том, что нужный вам транспорт приближается к остановке. Для комфорта пользователей реализована возможность сохранять определенные маршруты, что позволяет избежать повторного поиска нужной информации.
На сайте «Свердловский транспорт» пассажиры найдут полезные сведения о перевозчиках, действующих маршрутах и изменениях в расписании.
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