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Posted 20 декабря, 14:07

Published 20 декабря, 14:07

Modified 20 декабря, 14:09

Updated 20 декабря, 14:09

В Свердловской области запустили приложение для отслеживания автобусов

Свердловчане могут забыть про ожидание и следить за автобусами онлайн

20 декабря 2024, 14:07
Фото: tagilcity.ru.

В Свердловской области запустили приложение для отслеживания автобусов

Появилось приложение «Свердловский транспорт» для отслеживания автобусов в реальном времени. Пользователи могут узнать расписание и получить уведомления о рейсах. Доступно бесплатно для iOS и Android.

Минтранс вместе с Управлением автодорог выпустили приложение «Свердловский транспорт», которое позволит жителям отслеживать перемещение автобусов в режиме онлайн. Приложение бесплатное и его уже можно установить как на iOS через App Store, так и на Android через Google Play.

Главная особенность приложения — возможность отслеживать местоположение любого междугороднего автобуса прямо со своего смартфона. Приложение также подскажет, где находится автобус с низким полом или пандусом, что делает его незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Официальная страница Свердловской области ВКонтакте

Также в приложении доступно актуальное расписание движения автобусов на выбранную дату. Вы можете настроить оповещения о том, что нужный вам транспорт приближается к остановке. Для комфорта пользователей реализована возможность сохранять определенные маршруты, что позволяет избежать повторного поиска нужной информации.

На сайте «Свердловский транспорт» пассажиры найдут полезные сведения о перевозчиках, действующих маршрутах и изменениях в расписании.

Ранее компания-перевозчик в Екатеринбурге накопила 32 штрафа за отсутствие автобусов.

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