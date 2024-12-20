Свердловская область готовится встретить Новый год без коммунальных проблем

Posted 20 декабря, 16:09
Published 20 декабря, 16:09
Modified 20 декабря, 16:11
Updated 20 декабря, 16:11
Коммунальные службы Свердловской области решили основательно подготовиться к встрече Нового года и Рождества. Сейчас энергетические компании и организации коммунального хозяйства с особым усилием проверяют готовность к работе сотрудников и исправность технического оборудования. Там, где есть проблемы, их устраняют: доливают топливо, пополняют оборудование, чтобы в праздник можно было легко и быстро помочь свердловчанам.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что руководители коммунальных служб не будут осуществлять ремонтные работы, из-за которых может отключиться свет, воду или газ с 30 декабря до 8 января. Кроме того, Николай Смирнов поручил службам в срочном порядке вернуть ресурсы тем, у кого их отключили, а также проверить автономные источники электроэнергии.
Отдельное внимание уделят уборке отходов. Для этого могут подключить дополнительную технику, чтобы своевременно вывозить мусор и следить за чистотой.
Чтобы не произошло инцидентов со светом, теплом и газом, в регионе работает 1018 аварийных бригад, включающих около 5 тысяч сотрудников. Также в распоряжении коммунальной службы имеется более 1,5 тысяч единиц специальной техники.
Напомним, что ранее 150 домов в Екатеринбурге остались без тепла.