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Posted 20 декабря, 16:09

Published 20 декабря, 16:09

Modified 20 декабря, 16:11

Updated 20 декабря, 16:11

Свердловская область готовится встретить Новый год без коммунальных проблем

Свердловская область готовится встретить Новый год без коммунальных проблем

20 декабря 2024, 16:09
Фото: 1MI.
Коммунальные службы Среднего Урала готовятся к праздникам: запрещены ремонты, ведущие к отключениям, и усилена работа аварийных бригад.

Коммунальные службы Свердловской области решили основательно подготовиться к встрече Нового года и Рождества. Сейчас энергетические компании и организации коммунального хозяйства с особым усилием проверяют готовность к работе сотрудников и исправность технического оборудования. Там, где есть проблемы, их устраняют: доливают топливо, пополняют оборудование, чтобы в праздник можно было легко и быстро помочь свердловчанам.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что руководители коммунальных служб не будут осуществлять ремонтные работы, из-за которых может отключиться свет, воду или газ с 30 декабря до 8 января. Кроме того, Николай Смирнов поручил службам в срочном порядке вернуть ресурсы тем, у кого их отключили, а также проверить автономные источники электроэнергии.

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Отдельное внимание уделят уборке отходов. Для этого могут подключить дополнительную технику, чтобы своевременно вывозить мусор и следить за чистотой.

Чтобы не произошло инцидентов со светом, теплом и газом, в регионе работает 1018 аварийных бригад, включающих около 5 тысяч сотрудников. Также в распоряжении коммунальной службы имеется более 1,5 тысяч единиц специальной техники.

Напомним, что ранее 150 домов в Екатеринбурге остались без тепла.

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