Свердловская область готовится встретить Новый год без коммунальных проблем

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что руководители коммунальных служб не будут осуществлять ремонтные работы, из-за которых может отключиться свет, воду или газ с 30 декабря до 8 января. Кроме того, Николай Смирнов поручил службам в срочном порядке вернуть ресурсы тем, у кого их отключили, а также проверить автономные источники электроэнергии.