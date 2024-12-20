Убийцу многодетной матери в Нижнем Тагиле закрыли в СИЗО на 2 месяца

Posted 20 декабря, 11:38
Published 20 декабря, 11:38
Modified 20 декабря, 11:40
Updated 20 декабря, 11:40
Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца — до 18 февраля 2025 года. Сообщается, что он зарезал девушку после того, как она попросила его сделать тише уровень громкости на телевизоре, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Напомним, преступление произошло 18 декабря 2024 года. После случившегося молодой человек позвонил родственникам и все рассказал. Вскоре его задержали.
По словам очевидцев, убийство произошло на глазах у старшего сына девушки, который в этом году пошел в школу.