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Posted 20 декабря, 16:52

Published 20 декабря, 16:52

Modified 20 декабря, 16:54

Updated 20 декабря, 16:54

Участок «Дома-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей

Участок «Дома-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей

20 декабря 2024, 16:52
Фото: сайт объявлений Avito.
Участок «Дома-2», где на протяжении многих лет строились отношения участников шоу, продается за 690 миллионов рублей.

У жителей страны появилась уникальная возможность приобрести участок, на территории которого на протяжении многих лет строились отношения разных людей. Речь идет об участке в 12,6 гектара, где снимали известный телевизионный проект «Дом-2».

Место, где строилась любовь на глазах телезрителей, находится за МКАДом в коттеджном поселке Лобаново. На территории расположено 4 больших дома со всеми удобствами и та самая поляна, где собирались участники ТВ-шоу, сообщает 66.RU.

Цена «Дома-2» составляет 690 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на популярном сайте объявлений.

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