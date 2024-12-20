Участок «Дома-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей

Posted 20 декабря, 16:52
Published 20 декабря, 16:52
Modified 20 декабря, 16:54
Updated 20 декабря, 16:54
У жителей страны появилась уникальная возможность приобрести участок, на территории которого на протяжении многих лет строились отношения разных людей. Речь идет об участке в 12,6 гектара, где снимали известный телевизионный проект «Дом-2».
Место, где строилась любовь на глазах телезрителей, находится за МКАДом в коттеджном поселке Лобаново. На территории расположено 4 больших дома со всеми удобствами и та самая поляна, где собирались участники ТВ-шоу, сообщает 66.RU.
Цена «Дома-2» составляет 690 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на популярном сайте объявлений.
Ранее под Екатеринбургом продавался коттедж за 72,5 млн рублей.