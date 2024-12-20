В Березовском простились с погибшим на СВО сборщиком мебели

Он родился в Березовском в 1987 году, окончил школу с отличием, увлекался музыкой и компьютерной техникой, работал на мебельной фабрике. По отзывам близких, Сергей был добрым, отзывчивым и заботливым человеком, всегда готовым помочь друзьям.