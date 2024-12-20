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Posted 20 декабря, 14:51

Published 20 декабря, 14:51

Modified 20 декабря, 14:53

Updated 20 декабря, 14:53

В Березовском простились с погибшим на СВО сборщиком мебели

В Березовском простились с погибшим на СВО сборщиком мебели

20 декабря 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney.
Прощание с героем спецоперации Сергеем Шалыгиным состоялось 20 декабря в Березовском.

Сергей погиб при выполнении важной боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Он родился в Березовском в 1987 году, окончил школу с отличием, увлекался музыкой и компьютерной техникой, работал на мебельной фабрике. По отзывам близких, Сергей был добрым, отзывчивым и заботливым человеком, всегда готовым помочь друзьям.

Прощание с погибшим проходило на Северном кладбище, рассказал глава Березовского Евгений Писцов.

Ранее в Свердловской области простились с бойцом СВО.

В Березовском простятся с погибшим на СВО танкистом
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