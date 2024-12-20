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Posted 20 декабря, 11:35

Published 20 декабря, 11:35

Modified 20 декабря, 11:37

Updated 20 декабря, 11:37

Суд Екатеринбурга дал срок женщине, получавшей деньги на несуществующих детей

В Екатеринбурге осудили мошенницу, получавшую деньги на несуществующих детей

20 декабря 2024, 11:35
Фото: 1MI.

Суд Екатеринбурга дал срок женщине, получавшей деньги на несуществующих детей

Женщина из Екатеринбурга 5 лет получала от государства выплаты на детей, которых не существовало в реальности. Суд приговорил ее к тюремному сроку.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга огласил приговор мошеннице, которая в течение 5 лет обманывала государство.

В ходе расследования выяснилось, что гражданка с мая 2019 года в течение длительного периода получала денежные средства в виде выплат на детей. Мошенница оформила различные пособия, включая выплату по рождению ребенка, выплату по случаю рождения третьего или последующих детей, ежемесячное пособие за третьего ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за детьми.

Однако документы, по которым была оформлена социальная поддержка, оказались подделкой. В сумме ущерб от деяний екатеринбурженки составил более 2,5 миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат, размер ущерба признан особо крупным. Ближайшие три года жительница столицы Урала проведет в колонии общего режима. Также суд постановил, что гражданка должны покрыть ущерб, причиненный государству.

Ранее суд отказал вьетнамцу в возврате праха родственника, умершего в Екатеринбурге, на родину.

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#Александра Никитская#Общество#Суд#Уголовное дело#Приговор#Мошенничество#Пособие#Выплаты#Екатеринбург#Социальные выплаты
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