В Екатеринбурге осудили мошенницу, получавшую деньги на несуществующих детей

Posted 20 декабря, 11:35
Published 20 декабря, 11:35
Modified 20 декабря, 11:37
Updated 20 декабря, 11:37
Верх-Исетский суд Екатеринбурга огласил приговор мошеннице, которая в течение 5 лет обманывала государство.
В ходе расследования выяснилось, что гражданка с мая 2019 года в течение длительного периода получала денежные средства в виде выплат на детей. Мошенница оформила различные пособия, включая выплату по рождению ребенка, выплату по случаю рождения третьего или последующих детей, ежемесячное пособие за третьего ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за детьми.
Однако документы, по которым была оформлена социальная поддержка, оказались подделкой. В сумме ущерб от деяний екатеринбурженки составил более 2,5 миллионов рублей.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат, размер ущерба признан особо крупным. Ближайшие три года жительница столицы Урала проведет в колонии общего режима. Также суд постановил, что гражданка должны покрыть ущерб, причиненный государству.
Ранее суд отказал вьетнамцу в возврате праха родственника, умершего в Екатеринбурге, на родину.