В Екатеринбурге осудили мошенницу, получавшую деньги на несуществующих детей

В ходе расследования выяснилось, что гражданка с мая 2019 года в течение длительного периода получала денежные средства в виде выплат на детей. Мошенница оформила различные пособия, включая выплату по рождению ребенка, выплату по случаю рождения третьего или последующих детей, ежемесячное пособие за третьего ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за детьми.