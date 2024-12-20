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Posted 20 декабря, 07:59

Published 20 декабря, 07:59

Modified 20 декабря, 08:01

Updated 20 декабря, 08:01

В Екатеринбурге ради подземного тоннеля переносят трамвайные пути

В Екатеринбурге построят пешеходный тоннель под Исетью

20 декабря 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге ради подземного тоннеля переносят трамвайные пути

Екатеринбургские власти утвердили проект подземного тоннеля для пешеходов. Проект должен быть готов к следующей осени.

В 2025 году екатеринбуржцы должны получить готовый подземный тоннель, предназначенный для пешеходов. Длина перехода от цирка до дендропарка составит почти 90 метров.

Проект территории уже утвержден главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Работы будет выполнять «Горуправление дорожно-строительных работ».

Пешеходный переход под землей пройдет рядом с мостом через реку Исеть. Ради нового инфраструктурного объекта рабочие должны будут перенести имеющиеся трамвайные пути, а также переложить инженерные сети.

Внутри тоннеля повесят камеры, а возле него озеленят территорию и установят лавочки и урны. Стоимость проекта — около 370 миллионов рублей.

По проекту тоннель должен дополнить участок набережной, которая недавно была благоустроена от улицы Декабристов до улицы Куйбышева.

Ранее жители Екатеринбурга обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить вырубку Березовой рощи.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Благоустройство#Ремонт#Ремонт дорог#Дороги#Екатеринбург
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