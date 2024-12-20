В Екатеринбурге построят пешеходный тоннель под Исетью

Posted 20 декабря, 07:59
Published 20 декабря, 07:59
Modified 20 декабря, 08:01
Updated 20 декабря, 08:01
В 2025 году екатеринбуржцы должны получить готовый подземный тоннель, предназначенный для пешеходов. Длина перехода от цирка до дендропарка составит почти 90 метров.
Проект территории уже утвержден главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Работы будет выполнять «Горуправление дорожно-строительных работ».
Пешеходный переход под землей пройдет рядом с мостом через реку Исеть. Ради нового инфраструктурного объекта рабочие должны будут перенести имеющиеся трамвайные пути, а также переложить инженерные сети.
Внутри тоннеля повесят камеры, а возле него озеленят территорию и установят лавочки и урны. Стоимость проекта — около 370 миллионов рублей.
По проекту тоннель должен дополнить участок набережной, которая недавно была благоустроена от улицы Декабристов до улицы Куйбышева.
Ранее жители Екатеринбурга обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить вырубку Березовой рощи.