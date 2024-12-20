В Екатеринбурге силовики начали проверку известного косметолога Сазонкиной

Posted 20 декабря, 14:17
Published 20 декабря, 14:17
Modified 20 декабря, 14:19
Updated 20 декабря, 14:19
В Екатеринбурге силовики пришли к известной в городе персоне — Ольге Сазонкиной. Екатеринбурженка известна публике своей карьерой в профессии косметолога — у Сазонкиной, по сообщениям коллег, много довольных клиентов и сотни счастливых учеников, ведь «доктор» не только сама проводит медицинские манипуляции, но и обучает этому других.
Однако к документам Ольги Сазонкиной есть вопросы у правоохранителей. Осенью 2023 года полиция направила запрос в Уральский медуниверситет с просьбой подтвердить подлинность диплома косметолога, но правоохранители получили отрицательный ответ.
Сазонкина никогда не была студенткой ни УГМА ни УГМУ.
Сама доследственная проверка в отношении врача-косметолога длится уже больше года, сообщает портал 66.ru. Впрочем, это не мешает Сазонкиной продолжать активную публичную деятельность — она зарабатывает деньги на платных мастер-классах и выступлениях на международную аудиторию.
Ранее сообщалось о мошеннической схеме по записи жителей Свердловской области к врачу.