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Posted 20 декабря, 14:17

Published 20 декабря, 14:17

Modified 20 декабря, 14:19

Updated 20 декабря, 14:19

В Екатеринбурге силовики пришли с проверкой к косметологу Сазонкиной

В Екатеринбурге силовики начали проверку известного косметолога Сазонкиной

20 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге силовики пришли с проверкой к косметологу Сазонкиной

Правоохранители выясняют подлинность диплома известной в мире косметологии личности.

В Екатеринбурге силовики пришли к известной в городе персоне — Ольге Сазонкиной. Екатеринбурженка известна публике своей карьерой в профессии косметолога — у Сазонкиной, по сообщениям коллег, много довольных клиентов и сотни счастливых учеников, ведь «доктор» не только сама проводит медицинские манипуляции, но и обучает этому других.

Однако к документам Ольги Сазонкиной есть вопросы у правоохранителей. Осенью 2023 года полиция направила запрос в Уральский медуниверситет с просьбой подтвердить подлинность диплома косметолога, но правоохранители получили отрицательный ответ.

Сазонкина никогда не была студенткой ни УГМА ни УГМУ.

Сама доследственная проверка в отношении врача-косметолога длится уже больше года, сообщает портал 66.ru. Впрочем, это не мешает Сазонкиной продолжать активную публичную деятельность — она зарабатывает деньги на платных мастер-классах и выступлениях на международную аудиторию.

Ранее сообщалось о мошеннической схеме по записи жителей Свердловской области к врачу.

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#Александра Никитская#Проверка#Свердловская область#Полиция#Медицина#Доследственная проверка#Косметология#Екатеринбург
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