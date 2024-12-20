В Екатеринбурге силовики начали проверку известного косметолога Сазонкиной

В Екатеринбурге силовики пришли к известной в городе персоне — Ольге Сазонкиной. Екатеринбурженка известна публике своей карьерой в профессии косметолога — у Сазонкиной, по сообщениям коллег, много довольных клиентов и сотни счастливых учеников, ведь «доктор» не только сама проводит медицинские манипуляции, но и обучает этому других.