tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:59

Published 20 декабря, 10:59

Modified 20 декабря, 11:01

Updated 20 декабря, 11:01

Суд Екатеринбурга не разрешил вьетнамцу забрать прах родственника

В Екатеринбурге суд отказал вьетнамцу в возврате праха родственника на родину

20 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.

Суд Екатеринбурга не разрешил вьетнамцу забрать прах родственника

В суде Екатеринбурга решилась судьба урны с прахом умершего в столице Урала вьетнамца. Останки иностранца останутся в городе.

Суд Екатеринбурга рассмотрел необычное дело: в разбирательстве речь шла о возможности возврата во Вьетнам праха умершего на Урале иностранца.

О смерти в городе вьетнамца по имени Ву Ван Хунг стало известно в конце октября текущего года. Пожилой мужчина торговал в Екатеринбурге одеждой. После кончины его сын провел процедуру кремации, сообщает издание Ural Mash.

Однако такая церемония погребения не понравилась брату умершего — родственник из Вьтнама подал в суд на кладбище, где покоится урна с прахом, а также на своего племянника. Мужчина посчитал, что его брата нужно было похоронить по вьетнамским традициям.

Суд в Екатеринбурге в ходе рассмотрения дела выяснил, что Ву Ван Хунг знал, что будет с его телом после смерти, и в вывозе праха из города истцу отказал.

Ранее сообщалось, что педагогам из Нижнего Тагила в качестве презента предложили сертификаты на надгробия.

Читайте также:
15 новых бункеров для мусора установят на кладбищах в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»В Екатеринбурге на Никольском кладбище гуляет стадо свиней
В Екатеринбурге оцифровали кладбища
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Суд#Кладбище#Родственники#Похороны#Екатеринбург#Разбирательство#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика