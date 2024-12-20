В Екатеринбурге суд отказал вьетнамцу в возврате праха родственника на родину

Posted 20 декабря, 10:59
Published 20 декабря, 10:59
Modified 20 декабря, 11:01
Updated 20 декабря, 11:01
Суд Екатеринбурга рассмотрел необычное дело: в разбирательстве речь шла о возможности возврата во Вьетнам праха умершего на Урале иностранца.
О смерти в городе вьетнамца по имени Ву Ван Хунг стало известно в конце октября текущего года. Пожилой мужчина торговал в Екатеринбурге одеждой. После кончины его сын провел процедуру кремации, сообщает издание Ural Mash.
Однако такая церемония погребения не понравилась брату умершего — родственник из Вьтнама подал в суд на кладбище, где покоится урна с прахом, а также на своего племянника. Мужчина посчитал, что его брата нужно было похоронить по вьетнамским традициям.
Суд в Екатеринбурге в ходе рассмотрения дела выяснил, что Ву Ван Хунг знал, что будет с его телом после смерти, и в вывозе праха из города истцу отказал.
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